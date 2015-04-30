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Yaşam

Tuvalette doğurdu, poşete koyup attı!

Polis yaptığı incelemede, eteğe ve paspasa sarılı poşet içindeki erkek bebeğin boğazından 2 olmak üzere 8 yerinde kesik izlerine rastladı

30 Nisan 2015 13:17

Eskişehir Aşağı Söğütönü mahallesinde cuma günü odun toplamaya çıkan 3 genç saat 22.00 sıralarında boş arazide poşet içerisinde bir bebek cesedi buldu.

DHA'dan Eyüp Kelebek'in haberine göre, polis yaptığı incelemede, eteğe ve paspasa sarılı poşet içindeki erkek bebeğin boğazından 2 olmak üzere 8 yerinde kesik izlerine rastladı. Bebeğin annesinin Sibel Uysal olduğu belirlendi. Polis, 2 çocuk annesi Sibel ve eşi Eren Uysal’ı gözaltına aldı. Eşinden hamile kaldığını, ancak eşinin bunu bilmediğini öne süren Sibel Uysal’ın polislere “Eşimin hiçbir şeyden haberi yok. Tuvalette doğum yaptım. Bebeği istemiyordum. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bıçakla bebeğin kordon bağını kestim. Bebeği eteğime, paspasa sarıp poşet içerisine koydum, götürüp boş araziye attım. Ama bebeği bıçaklamadım” dediği öğrenildi.

 

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