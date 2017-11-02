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Sağlık

Tuvalete giderken cep telefonu ya da gazete almayın

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Servergazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op

02 Kasım 2017 12:44

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki Servergazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlknur Turan, hemoroidden korunmada tuvalette 2 dakikadan fazla kalmamanın önemli olduğunu belirterek, tuvalette kalma süresini uzatacak cep telefonu ve gazete alınmamasını önerdi.
Halk arasında basur olarak bilinen hemoroidin özellikle toplar damarlara olan basıncın artmasından dolayı bu dokuda şişme ve aşağı sarkma oluşturduğunu, böylece kanama, ağrı ve ele gelen meme şeklinde hastalardan şikayet geldiğini söyleyen Servergazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlknur Turan, en önemli ve en sık görülen nedeninin kabızlık olduğunu söyledi. Kabızlığın 3 günü aşan ve zorlanarak dışkılama yapmak olduğunu belirten Turan, \"Kabızlıkta hemoroid dokusunun aşağı doğru zorlanarak itilmesi ve sert gaita, bu dokunun şişmesine ve aşağı doğru sarkmasına neden olur. Kabızlığın en sık nedeni de yanlış beslenmedir. Kadınlarda gebelik döneminde bebeğin toplar damara olan basınçtan dolayı hemoroid görülebilir\" dedi.
Hastaların tedavisinde beslenme önerileri ve medikal tedavileri daha sık kullandıklarını anlatan Turan, bazı hastalarda cerrahi tedavi uygulanabileceğini hatırlattı. Hastalıktan korunmada en önemli iki etkenin beslenme ve tuvalet alışkanlığı olduğuna değinen İlknur Turan, şöyle konuştu:
\"Beslenmede kastettiğimiz posalı gıdaların alınması ve su içimine dikkat edilmesidir. Tuvalet alışkanlığı için günün aynı saatinde özellikle kahvaltıdan sonra dışkılamaya gitmek ve bunu rutin hale getirmek gerekir. Tuvalette 2 dakikadan uzun kalmamak çok önemli. Tuvalete telefon veya gazete ile gidilirse süre uzar. Bu gibi durumlardan kaçınmak gerekir. Dışkılama hissini fazla ertelememek, dışkılama sırasında uzun süre ıkınmamak gerekir.\"

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