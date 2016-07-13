Tuvalet ve su giderlerinizi temizlerken sağlığınızdan olmayın; işte doğal tarifler

Tuvalet ve su giderlerinin temizliğinde kullanılan maddeler Ph’si düşük asidik ürünlerdir. Bu ürünler tuvalete ve gidere dökülürken solunduğu vakit akciğer kanserine, buhar yapısının da cilde değmesi sonucu cilt kanserine, kısırlığa ve daha pek çok hastalığa sebep olabilmektedir.



Bunun yanında, dökülen bu kimyasal maddeler giderlerden ortak su alanımıza doğru genişçe bir yol alır ve bizlere verdiği zararı tüm canlılığa da vermiş olur.

Hem kendinize hem de doğaya zarar vermeyecek şekilde, tuvalet ve su giderlerini tertemiz edecek tarifler mevcut.

Gaiga Dergi'nin "Unutmayın, sizler bu yaşamın yürütücüleri ve koruyucu hekimlerisiniz. Tek yapmanız gereken, sermayenin obsesifleştirilmiş yalan yanlış temizlik alışkanlıklarını bırakmanızdır." sloganıyla derlediği doğal tarifler şöyle:

1. Yarım bardak karbonat ile yarım bardak sirkeyi tuvalete dökün. Fokurdayacak olan bu kimyasal reaksiyon sonunda tuvaletiniz kokulardan arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Yine fırçaladıktan sonra üzerine bir kova kaynar su döküp sifonu çekebilirsiniz.

2. Tıkanmış olan gidere, yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirke döküp 15 dakika bekletin. Daha sonra kaynar sıcak su döküp çekiliniz. Kostik kullanmadan giderinizi temizleyebilirsiniz.

3. 2 kaşık boraks, 1 kaşık karbonat, 1 fincan sirke ve 500 ml sıcak su ile hazırladığınız karışımı, tuvalet çevresi ve diğer yüzeylerdeki mikropları öldürmek için püskürterek kullanabilirsiniz.