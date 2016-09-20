Tutuklu yazar Aslı Erdoğan'a Tucholsky Ödülü

İsveç PEN Kulubü, bu yılkı “Tucholsky Ödülü”nün cezaevinde tutuklu bulunan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu Üyesi olan ve bu nedenle 'terör örgütü üyeliği' ile suçlanan yazar Aslı Erdoğan’a vermeyi kararlaştırdı. Ödülün verilme gerekçesinde “Yeni yarattığı yazarlık ve o küçük doğruların hapishanesini kırmak için kullandığı dil” nedeniyle Erdoğan’ın ödüle layık görüldüğü belirtiliyor.

Murat Kuseyri'nin Evrensel'de yer alan haberine göre, İsveç PEN Kulubü Başkanı Ola Larsmo, ödülün açıklanması dolayısıyla medyaya “Aslı Erdoğan tarihte totaliter rejimlerle başı belaya girmiş bir çok önemli yazar gibi yeni edebiyatıyla rejime boyun eğmedi ve susmadı. O, daha önce Tucholsky Ödülleri alan Nuruddin Farah, Svetlana Aleksijevitj ve Masha’nın geleneklerini sürdürdü. Türkiye’nin en önde gören yazarlarından birinin edebiyatın terörizm olarak suçlandığı bir ülkede duruşmasız tutuklu bulunması her şeyi ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.

Erdoğan’ın İsveçce kitaplarını yayımlayan Yayıncı-Yazar Per Bergström de, Erdoğan’ın yazıları ve eylemleriyle toplumun zayıf ve baskı altında bulunan kesimleriyle kesintisiz bir dayanışma içinde olduğu için özgür düşünceye tahammülsüz bir rejim tarafından cezaevine atıldığını söyledi.

İsveç’in en yüksek tirajlı gazetelerinden Svenska Dagbladet de, bugün, Nuray Sancar ve Fatih Polat’ın Aslı Erdoğan’la yaptıkları söyleşiyi yayımladı.

Söyleşiyi İsveçceye çeviren Gazeteci-Yazar Kurdo Baksi, gazetemize “Erdoğan’ın Evrensel’de yayımlanan söyleşisinin çevirisini tamamladıktan hemen sonra İsveç PEN’in ona ödül verdiği haberini almam beni çok sevindirdi. Bu ödül, Türkiye’deki cezaevlerinde yatan tüm aydın, yazar ve gazetecilerine verilen bir destek ve Erdoğan rejimine ise bir tokattır. Bu ödülün Aslı ve Türkiye’deki cesur aydınlar açısından çok büyük önemi var. Uluslararası kamuoyu Aslı ve cezaevindeki aydınlara sahip çıkıyor ve AKP rejiminin baskı ve tutuklamalarına karşı nazik bir yanıt veriyor” açıklamasını yaptı.

İsveç PEN, düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadele edenleri onurlandırmak için 1984 yılından bu yana her yıl sürgünde, tehdit altında veya cezaevinde bulunan bir yazar veya gazeteciye ödül veriyor.

Tuckholski Ödülü’nü alan yazarlar arasında Salman Rüştü, Teslime Nesrin, Samir El Yusuf ile Türkiye’den Asiye Güzel Zeybek ve Muharrem Erbey de bulunuyor.

Alman Yazar Kurt Tucholski, 1930’lı yılların başında Hitler Nazizminden kaçarak İsveç’e sığınmıştı. İltica talebinin kabul edilmemesi üzerine bunalıma girenTucholski, 1935 yılında intihar ederek yaşamına son vermişti.