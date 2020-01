Tutuklu vekil Abdullah Zeydan: AKP, TBMM’nin kapılarını Hakkâri’ye kapatmıştır

HDP’ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan, cezaevinden bir mesaj gönderdi. Zeydan, “sokak sokak gezerek daha fazla dayanışma içerisinde olalım” mesajı verirken “Sizlerin onurlu duruşuna denk bir mücadele azmiyle, sizleri mahcup edecek, utandıracak, başınızı öne eğdirecek bir pratik içinde olmadık, olmamaya çalıştık. Sizlerle yan yana omuz omuza olmanın onurunu ve şerefini her an yaşıyorum” dedi. Zeydan, Hakkâri’de halkın oyuyla seçilen tüm milletvekillerinin tutuklandığını belirtirken “AKP, TBMM’nin kapılarını Hakkâri’ye kapatmıştır” ifadesini kullandı.

“Sizi mahcup edecek bir şey yapmadık”

Zeydan’ın mesajı şöyle:

“Öncelikle sizlere en içten duygularımla saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Başta belirtmem gerekir ki, sizlerin desteğinin ve hayır dualarının bizimle beraber olduğunu biliyoruz. Bu açıdan gayet iyi ve moralli olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bizler, her zaman emanetinize yüreğimiz titreyerek layık olmaya çalıştık. Sizlerin bu fedakarlığına karşılık ne kadar çalışırsak çalışalım yine de eksik kalacağımızın farkındayız. Eksikliklerimiz oldu, hatalarımız oldu, yetmezliklerimiz oldu yine de sizler hiçbir zaman desteğinizi ve dualarınızı bizlerden esirgemediniz. Sizlerin onurlu duruşuna denk bir mücadele azmiyle, sizleri mahcup edecek, utandıracak, başınızı öne eğdirecek bir pratik içinde olmadık, olmamaya çalıştık. Sizlerle yan yana omuz omuza olmanın onurunu ve şerefini her an yaşıyorum.”

“İnsanlığı süründüğü yerden kaldırmaya çalıştık”

Yüzyıllardır hepimizi canından bezdiren tüm sorunları, Türkiye halklarının adil, özgür, barış içerisinde yaşayacağı demokratik bir cumhuriyet inşa etmek hedefiyle HDP (Halkların Demokratik Partisi) çatısı altında hep beraber çalıştık. İnsanlığın her boyutuyla yerde süründüğü bu dönemde ‘’ BÜYÜK İNSANLIK’’ çağrısıyla tüm ezilen halklarla beraber insanlığı süründüğü yerden kaldırmaya çalıştık. 7 Haziran seçim başarımızı hazmedemeyen, yok sayan, kabul etmeyen AKP, tekrar iktidar olmak ve HDP’yi baraj altında bırakmak için, tekrar savaşı başlatarak erken seçim kararı aldı. Bütün baskılara rağmen sizler 1 Kasım seçimlerinde de demokratik siyaset mücadelesine sahip çıkarak 59 milletvekili çıkarmayı başardınız.

“AKP, TBMM’nin kapılarını Hakkâri’ye kapatmıştır”

“Sizlerle seçimlerde sandıkta demokratik meşru yollarla baş edemeyenler, bizlerin şahsında iradenize darbe yaparak başta HDP eş genel başkanları, DBP eş genel başkanı olmak üzere, milletvekillerini, belediye eş başkanlarını, il, ilçe eş başkanlarını, il ve belediye meclis üyelerini, parti yöneticilerini ve çalışanları tutuklayarak sizleri cezalandırmaya çalıştılar ve çalışıyorlar. 1990’lı yıllarda DEP milletvekillerine uygulanan hukuksuzluğun, haksızlığın utancını ülke olarak üstümüzden atamamışken, her defasında askeri ve bürokratik vesayete karşı halk iradesinden bahseden, halkın yanında durduğunu söyleyen AKP, sizlerin oylarıyla Hakkâri’de seçilen her üç milletvekilini tutuklayarak sizlerin iradesinin yasama faaliyetlerine yansımasını engellemiştir. AKP, TBMM’nin kapılarını Hakkâri halkına kapatmıştır. Tüm yapılanlar anayasamıza ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Halkımız yapılan bu hukuksuzlukların farkındadır. Halkımıza bu zulmü reva görenler, belediyelere el koyanlar, seçilmişleri rehin etmeye çalışanlar, tarih boyunca hep bu utançla yaşayacaklardır. Bizler halkın gücünün üstünde başka bir gücün olmadığını çok iyi bilmekteyiz. Tarih de göstermiştir ki zülüm yapanlar hep kaybetmiştir. Bugün de öyle olacak. Eninde sonunda halkımız, haklı taleplerine kavuşacaktır.”

“Dayanışmayı büyütelim”

“Yıllardır tek isteğimiz ve mücadelemiz barışın sağlanmasıdır. Temennimiz AKP hükümetinin bir an önce savaş politikalarından vazgeçmesi, akan ve hepimize büyük acılar yaşatan kardeş kanının durmasıdır. Yakın tarihimizde bize göstermiştir ki bu can alıcı sorun savaşla çözülemez, savaşan tarafların çocuklarımızın geleceği adına ellerini tetikten çekmeleri gerekiyor. Çözüm oturup konuşmakta, demokratik siyaset yollarının açılması ve müzakerelerin başlamasındadır. Şunu net bir şekilde söylemek gerekir, nerede olursak olalım, Barışı ısrarla savunmaya devam edeceğiz. Halkımıza yakışır demokratik siyaset mücadelemiz her zamankinden daha yüksek bir gururla sürdüreceğiz. Halkımız moralini yüksek tutsun, bütün arkadaşlarımız ev ev, sokak sokak gezerek halkımızla daha fazla dayanışma içerisinde olsun. Bütün arkadaşlara üstün başarılar dilerim. Arkadaşlarımızın içten çalışma azmi burada moralimizi daha da yükseltecektir. Ceza evlerinde olan tüm arkadaşlara, ailelerimiz üzerinden selamlarımı gönderiyorum. Barış annelerimizin elinden öperim. Sizlere en içten duygularımla, özlemle, sevgiyle, saygılarımı sunuyorum. “