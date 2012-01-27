Tutuklu ve hükümlü sayısı 9 yılda yüzde 114 arttı!

T24

2221 çocuk cezaevinde





Cezaevlerinde 80 yaş üstü 78 kişi var



2011 yılı Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin verilerine göre Türkiye genelindeki 418 cezaevinde toplam 127 bin 831 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 36 bin 462’si tutuklu, 17 bin 950’si hükmen tutuklu, 73 bin 419 kişi ise hükümlü olarak cezaevinde tutuluyor. Hişyar Barzan Şerefhanoğlu'nun Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haberi şöyle:Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu bulunan 34 bin 430 kişinin 32 bin 807’si 18 yaş üstü erkeklerden, 1474 kişisi 18 yaş üstü kadınlardan, 1623 kişisi ise 12-17 yaş arası kadın ve erkek çocuklardan oluşuyor.418 cezaevinde 17 bin 950’si hükmen tutuklu bulunurken bunların 17 bin 298’i erkek, 654’ü ise kadınlardan oluşuyor. Hükmen tutuklu yetişkin erkeklerin sayısı 17 bin 113, hükmen tutuklu 12-17 yaş arası erkek çocuk sayısı 185. Hükmen tutuklu yetişkin kadınların sayısı 648 iken, 12-17 yaş arası kadın hükmen tutuklu sayısı 6 olarak görülüyor.Yetişkin hükümlü, tutuklu ve hükmen tutuklu 125 bin 820 kişinin 7 Bin 582 kişisi 18-20 yaş aralığında bulunuyor. 18-20 yaş aralığındaki bu kişilerin 213’ü kadın, 7 Bin 369’u erkeklerden oluşuyor. Hükümlü, tutuklu ve hükmen tutukluların 81 Bin 672 kişisi 21-39 yaş aralığında; bin 529 kişisi 65-79 yaş aralığında bulunuyor.Türkiye’de bulunan 418 cezaevinde 80 ve üstü yaşta 78 kişi bulunurken, bunların tamamı erkeklerden oluşuyor. Bunların dışında 8’i kadın, 50’si erkek toplam 58 kişinin ise yaş durumları bilinmiyor.