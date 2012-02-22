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Politika

Tutuklu milletvekilleri maaşlarını alacak

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda, tutuklu milletvekillerini de ilgilendiren bir dizi kararlar alındı.

22 Şubat 2012 15:51

 

T24 - TBMM Başkanlık Divanı, tutuklu 8 milletvekilinin özlük haklarından yararlandırılmalarını, ödenek ve yolluklarının verilmesini kararlaştırdı.

Toplantının gündem maddesi arasında yer alan; tutuklu milletvekillerinin tüm özlük haklarından yararlandırılmaları, ödenek ve yolluklarının verilmesi, tutukluluk halinin, milletvekili devamsızlığı açısından mazeret sayılması önerileri, Başkanlık Divanı üyelerinin onayına sunuldu. Danıştay'ın bu konudaki kararlarının hatırlatıldığı toplantıda, bu öneriler, Divan üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece, BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, BDP Şırnak Milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın emanet hesabında tutulan maaşları ödenecek.

Başkanlık Divanında alınan karar doğrultusunda, kapalı otoparkta sürekli park halinde tutulan araçlar tahliye edilecek. Kapalı otopark için daha önce 3 araca izin verilirken, artık milletvekillerine ait sadece bir araca geçiş imkanı sağlayan elektronik kart sistemin yapılacak.

İnşaatı süren yeni milletvekili hizmet binası alanına, grup toplantı salonları yapılacak.

Başkanlık Divanı üyelerine, Mecliste sürdürülen norm kadro çalışmalarına ilişkin bir rapor, 1 Marta kadar sunulacak.

TBMM personelinin resmi seyahatlerindeki uçuş millerinin, ortak hesapta toplanarak, toplanan bu millerin, daha sonraki resmi seyahatlerde kullanılması uygulaması da Başkanlık Divanı gündemine geldi. Bu uygulamanın milletvekillerini de kapsayıp kapsamayacağı konusu, divan üyelerinin gruplarıyla konuşmasının ardından verilecek karar sonrasında kesinleşecek.

 

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