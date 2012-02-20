Tutuklu milletvekillerinin maaşları ödenecek mi?

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’nda 22 Şubat Çarşamba günkü Başkanlık Divanı toplantısında 8 tutuklu milletvekiline özlük haklarının verilmesine ilişkin madde oylanacak.

Çiçek, Başkanlık Divanı ğı Divanı’nın gündemine tutuklu milletvekillerinin maaşlarının ödenmesine ilişkin bir madde ekledi. Oylanacak madde, CHP, MHP ve BDP’den tutuklu 8 milletvekilinin emanette tutulan maaşlarının ödenmesini öngörüyor. Milletvekillerine ortalama 90- 100 bin lira arasında ödeme yapılması bekleniyor. Bir milletvekili 11 milyara yakın maaş alıyor.

Mazeretli sayılacaklar

Tutuklu milletvekilleri ‘mazeretli’ sayılacak. Belgelenmiş sağlık mazeretleri ve tutukluluk hali devamsızlık açısından onaya tabii tutulmayacak. Bundan böyle tüm özlük haklarından yararlanacak. Çarşamba günkü, Başkanlık Divanı toplantısında, Meclis Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu’nun raporu sunulacak. Rapor şöyle:

‘Milletvekili sıfatını kazandıkları an’

“Danıştay’ın 2009 tarihli kararında Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından milletvekili seçildiklerine dair derhal bir tutanak verileceği hükmü esas alındığında; milletvekili sıfatının bu tutanağın verildiği anda iktisap edileceği kabul edilebilecektir.

Yeni seçilen milletvekillerinin milletvekilliği sıfatını kazandıkları anın, seçimin sonuçlanmasıyla il seçim kurulları tarafından kendilerine tutanak verildikleri an olduğu kabulü gerekecektir şeklinde görüşleri bulunmaktadır.

‘Milletvekilinin yemin edip etmemesi’

‘3671 sayılı TBMM Üyelerinin ödenek ve Yollukları kanunu 6’ncı maddesinde “TBMM üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu kanunda belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar.

Tutuklu milletvekillerinin seçildikleri an milletvekilliğinin tüm özlük haklarını kendiliğinden kazanmış oldukları, milletvekilinin özlük haklarının düzenlendiği hukukun, statü hukuku olması nedeniyle de kişi milletvekili sıfatını kazandığı an o statünün önceden belirlenmiş hak ve sorumluluklarını kendiliğinden elde etmektedir.

Milletvekilinin yemin etmesi veya etmemesi ve dolayısıyla göreve başlamamış konumunda olması, aylık almaya ve diğer özlük haklarını kazanmalarına bir engel teşkil etmediği düşünülmektedir.

45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarını üç aylığı kesilmektedir. Bir yasama yılında aralıksız olarak 2 ay ve daha fazla izin almış milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının verilebilmesi Başkanlık Divanı’nın teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilebilmektedir.

‘Mazeretli sayılabilir’

TBMM İçtüzüğünde izinli sayılma ile ilgili açıklayıcı hüküm bulunmakla birlikte, özürlü olma için herhangi bir açıklayıcı hüküm bulunmamaktadır. Ancak uygulamada, hastalıktan, sağlık durumundan kaynaklanan ve raporla bildirilen özür hali için de izin prosedürü uygulanmış, sağlık raporları da süresine göre başkanın onayı veya Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurul’un onayıyla devamsızlık değerlendirmesine tabi tutulmuştur.

‘Devamsızlık işlenmedi’

24’üncü döneme ilişkin ilk devamsızlık cetvelinin hazırlıkları kapsamında devamsızlık durumlarına ilişkin bilgiler milletvekillerine 10 Ocak 2012 tarihinde gönderilmiştir. Bu cetvelde tutuklu milletvekillerine devamsızlık işlenmemiştir. Bir başka deyişle tutukluluk hali özür nedeni sayılmış ve tutuklu milletvekilleri yok sayılmamıştır.

1963 yılından bu yana Başkanlık Divanı kararıyla çeşitli parti veya TBMM’nin görevleri bulunan bazı milletvekillerinin yoklamalardan muaf sayılması da yerleşik uygulamadır.

Tutuklu milletvekillerinin devamsız sayılmaması ve bu mazeretlerinin TBMM Başkanı’nın veya Başkanlık Divanı’nın görüşü üzerine Genel Kurul’un onayına tabi tutulmaması gerektiğinden, tüm özlük haklarından yararlandırılması. devamsızlığı açısından mazeret sayılması, belgelenmiş sağlık mazeretlerinin ve tutukluluk halinin devamsızlık açısından onay tabi tutulmaması, iki ay veya daha fazla raporlu sayılanlara yönelik sınırlamaların olmaması.''