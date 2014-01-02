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Politika

Meclis’te Tutuklu vekiller ve Tuncel için komisyon kuruldu

AKP’den Doğan Kubat, CHP’den Atilla Kart ve BDP’den Hasip Kaplan’dan oluşan komisyon üyeleri hukukçu kimlikleriyle biliniyor. Pazartesi günü yol haritası için bir araya geliyorlar

02 Ocak 2014 19:55

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM’de, AKP, CHP ve BDP arasında, biri bağımsız 5 tutuklu milletvekili, Yargıtay tarafından kararı onanan HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’i kurtarma mesaisi başladı.

 BDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de biraraya geldi.  Üç partinin hukukçu vekilleri AKP’den Doğan Kubat,  CHP’de Atilla Kart ve BDP’den Hasip Kaplan’dan oluşan komisyon pazartesi günü biraraya gelecek.

 Tutuklu vekiller hem de yargılanan, cezası onaylanan vekillerle ilgili kalıcı bir çalışma yapması bekleniyor.   Çalışma daha sonra Grup başkanvekilleri düzeyinde ele alınacak ve Meclis başkanlığına sunulacak.  MHP,  bu komisyona ve çalışmalara destek vermeyeceğini daha önceden açıkladı.

Her parti masaya seçeneklerini koyacak. Anayasa değişikliği, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik seçenekler arasında.

 

Tutuklu vekiller için Anayasa değişikliği

 

Anayasa’nın 83'üncü maddesinin, “ Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışındadır" biçiminde düzenlemesi bekleniyor.

 

CMK’nın 108’i Tuncel’i kurtarabilir

 

BDP, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 108, CHP 102.  Maddesinde değişiklik istiyor.   Tuncel’in  kurtarılması  formülünün  bu maddede  yapılacağını düşünüyor. 108'e  "Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, milletvekili seçildiğinde tahliye edilir.  Yargılama tutuksuz olarak devam eder" ifadesinin eklenebileceğini vurguluyor.

 Seçeneklerden biri de vekillere tutuklama sınırlaması getirilmesi. Yani, milletvekilleri için tutuklu yargılanma süresinin 3 veya 6 ay gibi bir süreyle sınırlanması.

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