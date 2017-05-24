Tutuklu HDP'li vekil Burcu Çelik çocuğunu yanına istedi

Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, 3 yaşındaki kızı Asmin Mira'yı yanına almak için cezaevi idaresine başvuruda bulundu. Alınan bilgiye göre, Asmin’in kapalı görüş yaptığı annesine sarılmamak ve yüz yüze konuşamamaktan dolayı bunalıma girdiği belirtildi. Çelik’in kızı Asmin’le ilgili talebi aynı durumda olan 'Miraz' bebeği akıllara getirdi. Miraz bebek de annesi tutuklu olduğu için cezaevinde kalıyor.

HDP Muş Milletvekili Çelik, 19 Nisan 2017 tarihinde itibaren tutuklu bulunuyor. Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi olan Çelik’in dün Genel Kurul oturumunda gündeme getirildi. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’da gurup toplantısında konuya dikkat çekti. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun konuşması şöyle:

"Ben, öncelikle, yine bunun bir utanç olduğunu ama artık herhâlde utanma duygusunun kaybedilmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Çocukların cinsel istismarıyla ilgili bir önergenin aslında kabul edilmemesi için şu anda Meclis kapatılmıştır.

"Ben, 'çocuklar' demişken bir duruma daha dikkat çekmek istiyorum, belki ilgisini çeker sayın milletvekillerinin. Ama herhâlde, belki dünya tarihinde ilk defa bir milletvekili çocuğuyla birlikte hapis yatacak. Muş Milletvekilimiz Burcu Çelik, çocuğu ciddi şekilde -ayrılıktan dolayı- rahatsız olduğu için ve şu anda kendisi cezaevinde olduğu için 3 yaşındaki çocuğunu yanına istetti ve onunla birlikte kalma talebi var.

Grup toplantısında konuya dikkat çeken Serpil Kemalbay’ın konuşması şöyle:

"Muş Milletvekilimizin 3 yaşındaki kızı cezaevine girecek. Bugün bu ülkede, cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşayan 560 çocuk var. Bu sayı birkaç gün sonra 561 olacak, çünkü cezaevinde tutulan Muş Milletvekilimiz Burcu Çelik, 3 yaşındaki çocuğunu yanına almak için başvuruda bulundu. Yüzlerce çocuk anneleriyle hapis hayatı yaşarken, yaşıtları gibi saklambaç, körebe, sek sek, yakan top oynayamazken, ondan çok daha fazlası da evlerinde, annelerinin cezaevinden çıkmasını hasretle bekliyor. İşte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Pazar günü AKP kongresinde söylediği 'OHAL kalkmayacak' ülkesinde bir manzara da budur. Bu nerede yaşanıyor, Damat Kavurmacı’nın serbest bırakıldığı ülkede."