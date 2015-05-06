Tutuklu hâkim Başer: Verdiğim tahliye kararlarından dolayı vicdanen rahatım

Aralarında Hidayet Karaca ve bazı polislerin de bulunduğu 63 kişi hakkında tahliye kararı vermesinin ardından açığa alınan ve sonrasında da tutuklanan iki hakimden biri olan 32. Asliye Ceza eski Hakimi Mustafa Başer, Silivri Cezaevi’nden mektup yazdı.

Avukat Hacer Yılmaz tarafından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısının önünde okunan mektupta yer alan ifadeler şu şekilde:

"Demokrasinin olmazsa olmaz şartı güçler ayrılığı ilkesidir. Güçler ayrılığı ancak yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ile temin edilebilir. Tamamen us?l ve yasaya uygun, dosyalardaki delillere göre oluşan vicdani kanaatime göre verdiğim tahliye kararlarından dolayı tutuklanmış bulunmaktayım. Verdiğim tahliye kararlarından dolayı vicdanen rahatım. Asla hukuk dışına çıkmadım.

'Meslektaşlarım beni tutuklayıp suç işlemişlerdir'

"Vicdanım dışında hiçkimseden emir, talimat, görüş almadım, almam. Ancak hakkımda soruşturma açan HSYKbaşmüfettişi, yakalama talebinde bulunan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı, nöbetçi mahkeme olmaması nedeniyle görevli olmadan yakalama kararı çıkaran Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri, nöbetçi heyet olduğu halde nöbetçi mahkeme olan Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi adına karar vermesi gerekirken, örgütlü suçlara bakmakla görevli Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin değişik iş sayısı ile karar veren sayın meslektaşlarım; açıkça Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve 2802 sayılı Kanun’un 88. maddesine aykırı davranarak, ağır cezalık ve suçüstü hali koşulu oluşmadan, yetkisiz olarak, kendiliğinden yargıç sıfatımla geldiğim halde, kaçma şüphesi ile 27 Nisan 2015 günü nedenlerini bilmeden ve savunmam dahi alınmadan, 3 ay süre ile açığa alınmam nedeniyle deliller tarafıma yansıtılmadan ve okunmadan, ’delil karartma ihtimali’ ile beni tutuklayıp suç işlemişlerdir."

"Kısaca özetlediğim sürece dahil olan ve suç işleyen sayın meslektaşlarım, hukuk dışı etkilerle birinci sınıf bir hakimi tutuklayarak, hak arama özgürlüğünü ve yargı bağımsızlığını bitirmişlerdir. Bu ilkelerin güvencesi olması gereken HSYK maalesef hukukun değil gücün yanında yer almıştır. Bu karardan sonra özelde benim hukuki durumum, genelde vatandaşın haklı taleplerini karşılayacak yargı vicdanı kalmamıştır. Bu kararla, tüm hakim ve savcılara gözdağı verilmiş, yargı dışı güçlerin istemediği kararların verilmesinin önüne geçilmiştir."

'Bu süreçte rollerini oynayan sayın meslektaşlarım, sizin haliniz nice olacak?'

"İlkel toplumlar, totaliter sistemler dahil, ’kararından dolayı tutuklanan ilk yargıç’ olarak tarihe geçtim. Ülkemin demokrasi ve hukuk seviyesinin uluslararası platformda düştüğü kötü duruma duyduğum üzüntüm, yargı bağımsızlığı adına ödediğim bedele duyduğum üzüntüden kat kat fazladır. Ben en azından vicdanıma göre verdiğim karardan dolayı, annemin, babamın, eşimin ve çocuklarımın gözlerinin içine çekinmeden, gururla bakabileceğim. Bu süreçte rollerini oynayan sayın meslektaşlarım, sizin haliniz nice olacak? Sizler çocuklarınızın gözünün içine nasıl bakacaksınız?"

"Ben bir işçi ailesinin çocuğuyum. 22 yıllık hukukçu, 15 senelik değişik mahkemelerde Sulh Ceza, Asliye Ceza, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yapmış, örgütlü suçlar mahkemelerinde görev yapmış bir yargıcım. Bugüne kadar bakmadığım suç tipi, en sağdan en sola kadar bakmadığım terör örgütü davası kalmamıştır. Giydiğim siyah hakimlik cübbesinin simgelediği şekilde, baktığım davalarda hiçbir zaman sanıkların dini, dili, rengi, sıfatı, siyasi görüşü gibi benzeri durumlarına bakmadan, tüm yargı içi ve dışı etkilere kapalı dosyadaki deliller kapsamında oluşan vicdani kanaatime göre karar verdim."

'Gülen'i görmedim, tanışmadım, vaazını dinlemedim'

"Hayatımda Fethullah Gülen’i hiç görmedim, tanışmadım, hiçbir vaazını dinlemedim. Sadece haber kanallarından tanırım. CD çözüm tutanağındaki dua veya vaazının içeriğini sorgu sırasından önce duymadım. Sadece karar verildikten sonra aleyhime yazılan haberlerden, bir duadan bahsedildiğini duydum. Tekrar söylüyorum; içeriğini sorgu sırasında mahkeme başkanının okumasıyla öğrendim. Mahkeme başkanı CD çözüm tutanağını okurken, birçok yerini ’Anlaşılmadı’ diye geçtiğinden, tam metinden de h?l? haberim yok. Bu metinle bana talimat verilmesi ve bu talimat üzerine karar verdiğim savı tamamen soyut bir mülahazadır. İnsanların nasıl dua edeceğine ben karışamam. Bırakın haberim olmadan yapılan duadan talimat almayı, birisi doğrudan bana karar için talimat vermeye gelirse, hemen tutanak tutarım ve suç duyurusunda bulunurum. Hiçkimsenin hatırı için mesleki kariyerimi bitirmem ve çoluk çocuğumu zor durumda bırakmam. Tek talimat alacağım yer vicdanımdır."

"Medyaya yansıdığı için yazıyorum. Zamanında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tahliye olsun diye Cübbeli Ahmet Hoca dua etmişti. Yani şimdi Aziz Yıldırım’ı tahliye eden yargıçlar Cübbeli Ahmet Hoca’dan talimat mı almış oldular? Bu mülahaza, hukuki olmadığı gibi, illiyet bağı somut delillerle kurulmadan ortaya atılması, iftira suçunu oluşturduğu açıktır. Mahkememce verilen kararlar ortadadır. Bu kararların us?l ve yasaya uygun olduğu ortadadır. Bu kararlar aleyhime delil olarak değil, lehime delil olarak değerlendirilmesi gerekir. HSYK başmüfettişi, ön raporunu yazarken, yukarıda anlattığım 6 delili değerlendirmiş, benim savunmamı dahi almadan kafasında oluşan soyut mülahazayı delilmiş gibi yazmıştır. Bir vatandaşı ve özellikle verdiği karardan dolayı bir yargıcı bu kadar soyut gerekçelerle ve vahametle suçlamak, yargıya müdahaleden başka bir şey değildir. An itibariyle h?l? HSYK ve sayın başmüfettişin kararları tarafıma tebliğ edilmiş değildir."

'Birilerinin hoşuna gitmeyen insanlar çapulcu, paralel gibi yasal olmayan ithamlarla karşı karşıya kalıyor'





"Vicdanıma göre, yalnızca hukuka güvenerek karar verdim. Ancak gelin görün ki, meslektaşlarıma göre us?l hukukunu bilmiyorum, onlara da anlatamıyorum. Kurumlar ve kurallar işlemediği için, birilerinin hoşuna gitmeyen insanlar çapulcu, paralel gibi yasal olmayan ithamlarla karşı karşıya kalıyor, bir spor kulübümüzün taraftar grubuna darbe yapmaktan dava açılıyor. Sıradan, objektif her hakimin vermesi gereken kararı verdiğim için tutuklanıyorum ve ayrıksı gözlerle bakılıyorum. Ben objektif, hiçbir kimseden emir ve talimat almadan vicdanıma göre karar verebilen, yalnızca kararlarıyla konuşan, kararları hukuk çerçevesinde tartışılan sıradan bir hakim olmak istiyorum. Hal böyle iken, artık Türk mahkemelerinden deliller çerçevesinde oluşan vicdani kanıya göre karar vermesini nasıl bekleyeceğiz? Hak arama özgürlüğünü artık nasıl gerçekleştireceğiz? Bireyin hak ve özgürlüklerini nasıl güvence altına alacağız? Ben tüm bu hal ve vaziyete rağmen, yalnızca hukuka güvenmeye ve sığınmaya devam edeceğim."