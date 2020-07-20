Tutuklu gazeteci Murat Ağırel: Beni, iki üç metrekarelik odaya hapsedip susturacağını, korkutacağını sananlara fırsat vermem

Libya'da şehit olan MİT mensubu haberi gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in destek mektubuna yanıt verdi. Ağırel mektubunda, "Beni, iki üç metrekarelik odaya hapsedip susturacağını, korkutacağını sananlara fırsat vermem" düşüncesini dile getirdi.

"Hiç merak etmeyin ben gayet iyiyim. Eskisinden daha güçlü, daha inançlıyım" diyen Ağırel, "Yedi direkli çadırlarda doğan, omuzlarında uzun selfeler, ellerinde uzun mısrî kılıçlar ve temreni çelik kargılar olan, aşılmaz dağları aşan, gidilmez yolları giden, konuğunun ayağına diz boyu halılar seren, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü toprağın çocuğuyum ben. Beni, iki üç metrekarelik odaya hapsedip susturacağını, korkutacağını, alıştıracağını sananlara o fırsatı vermem." ifadesini kullandı.

Ağırel mektubunda şunları kaydetti:

Benim sözüm var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini koruyacağıma, fakir fukaranın, yetimin hakkını koruyacağıma dair sözüm var. Ne hapsettikleri iki-üç metrekarelik odalar, ne taktıkları kelepçeler beni yolumdan döndüremez. İnancımı, irademi kıramaz. ‘Yeneceğiz…. Bu karanlıkları, bu tutsaklıkları yeneceğiz, ellerimizdeki kelepçeleri söküp atacağız, diz çökmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz….’ Sizin nezdinizde tüm Basın Konseyi’ni esaretten özgürce selamlarım.

Murat Ağırel Silivri 9 Nolu Cezaevi C-3 No: 18”

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, geçen cuma günü Murat Ağırel’e şu mektubu göndermişti:

“Sevgili Murat,

İnsana cehennemi yaşatan o diş ağrılarından kurtulduğuna inanmak iyi geldi bizlere. Umarım, tedavilerin en kısa sürede tamamlanır.

Yeter ki sen iyi ol.

İyi ol, sağlıklı ve zinde ol ki, zindandan çıktıktan sonra, yine hakikatlerin peşinde özgürlük mücadelesine devam edebilesin. Bu duruş, sana yakışıyor çünkü.

Biliyoruz, çok haksız ve insafsız bir bedel ödetiyorlar. Ne var ki, haftalar, aylar geçecek. Önemli olan sevdiklerine kavuşabilmen, inandığın değerler uğruna mücadelede beslenerek güçlenmen.

Her anı işkence, her dakikası haksızlık olan bu dayatmalara karşı direncini hep koruyacağını biliyoruz. Ellerine takılan o kelepçeleri sana reva görenler, bir gün saklanacak karanlıkları bulmanın çaresizliğini yaşayacaklar. Lanet olsun bu yapılanlara.

Seni sevenler, az ötenden tam da Silivri'nin bir başka köşesinde seni özlemle bekliyorlar.

Kavuşacağımız günler çok yakın.

Basın Konseyi'ndeki tüm arkadaşlarımla, seni sevgiyle kucaklamaya geldik.

Diren Murat. Kendine iyi bak. Sevgiyle kal.

Pınar Türenç

Basın Konseyi Başkanı”