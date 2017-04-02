Tutuklu gazeteci Hakan Kara'nın eşi: Gözlerin buluştu dudaklarımla, onlar ağladı...

"PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduğu" iddiasıyla 5 Kasım 2016'da tutuklanan Cumhuriyet yazarı Hakan Kara'nın eşi Sinem User Kara, '21 Mart Dünya Şiir Günü' dolayısıyla bir şiir yazdı. Sinem Kara, eşine ithafen yazdığı şiirinde "Nâzım gökyüzüne uzak, güneşe şaşkın ya hani; ben sana uzak, sana yakın kaldım. Gözlerin buluştu dudaklarımla onlar ağladı, biz çoğaldık" ifadesine de yer verdi.

Sinem User Kara'nın Hakan Kara'nın köşesinde yayımlanan (2 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Her sene 21 Mart Dünya Şiir Günü’nü bir ‘şiir akşamı’ yaparak kutlarız seninle, bilirsin...

Bu yıl ne yazık ki yapamadık. (Tıpkı son 5 aydır her özel günü istemeden ıskaladığımız gibi)

Ama sen, geçen haftaki kapalı görüşümüzde bana harika bir sürpriz yaptın adeta esir tutulduğun

o yerde... Aramızdaki o buz gibi cama aldırmadan Nâzım’ın bir şiirini okuyarak kutladın şiir günümü.

Ben de, gecikmeli dahi olsa (ki bu da benim isteğim dışında biliyorsun!) sana, senin köşenden, kendi acemi dizelerimle dokunmak istedim...

Dünya Şiir Günümüz kutlu olsun canım...

Nâzım’ın dizeleri döküldü ağzından,

Benimse,

Tutamadığım gözyaşlarım...

Sen okudukça o pis camın ardında

Cam parladı,

Ben çoğaldım...

Nâzım gökyüzüne uzak,

Güneşe şaşkın ya hani...

Ben sana uzak,

Sana yakın kaldım..

Gözlerin buluştu dudaklarımla

Onlar ağladı,

Biz çoğaldık.

