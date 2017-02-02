Tutuklu gazeteci Hakan Kara’nın eşi: Bugün senin doğum günün, ilk kez ayrıyız, sebep olanlar utanır mı?

Cumhuriyet'e yapılan operasyonda tutuklanan Gazeteci Hakan Kara’nın eşi Sinem User Kara, tanıştıklarından beri ilk kez eşinin doğum gününde ayrı olduklarını ifade ederken “Buna sebep olanlar utanır mı acaba?” diye sordu.

Kara’nın Facebook hesabında paylaştığı mesaj şöyle:

Bugün Hakan’ımın doğum günü ve onu tanıdığım 2008 yılından beri ilk kez bir doğum gününde beraber değiliz (!)

Kızım ilk kez babasının doğum günü pastasını onunla birlikte üfleyemiyor…

Ve hatta Hakanımın bir doğum günü pastası dahi olmayacak…

Buna sebep olanlar utanır mı acaba?

Bu haksız süreç sona erip kavuştuğumuz vakit bunu okuyacaksın canım…

Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum aşkım… İyi ki doğmuşsun ve iyi ki hayatına eş olarak dahil olmuşum…

Kızımızla birlikte özlemle, sevgiyle bekliyoruz seni…