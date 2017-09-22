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Tutuklu Cumhuriyet'çiler Leman'ın sayfalarında: Özgürlükte buluşalım

Cumhuriyet gazetesi davasının üçüncü duruşması 25 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde görülecek

22 Eylül 2017 11:07

Haftalık mizah dergisi Leman, bu haftaki sayısının arka kapağında Cumhuriyet’in tutuklu yöneticileri ve çalışanlarına yer verdi.

 25 Eylül pazartesi günü yapılacak duruşma öncesi Cumhuriyet gazetesinin İcra Kurulu Başkanı Akın Akalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın danışmanı Kadri Gürsel, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’i kapağına taşıyan Leman Dergisi,  “Cumhuriyet #özgürlükte buluşalım” mesajını paylaştı. 

TIKLAYIN- Cumhuriyet davasında tahliye yok!

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla beşi tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın 11 Eylül tarihinde gerçekleşen ikinci duruşmasından tahliye çıkmadı.

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