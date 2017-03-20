Tutuklu Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ı Kafka'yla anlattılar

Bursa’da yapılan "Çeyrek Asırlık Emek: Turhan Günay ve Cumhuriyet Kitap" etkinliğinde Günay’ın dostları buluştu. Yazar Ayşe Sarısayın, Günay’ın yaşadıklarını Kafka’nın ‘Dava’ romanının kahramanı Joseph K’nın yaşadıklarına benzetti. Türk halk müziği sanatçısı Nida Ateş de Günay’ın sevdiği türküleri seslendirdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bursa Nilüfer Belediyesi, gazetemizin 10 yazar ve yöneticisiyle birlikte halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve Cumhuriyet Kitap ekinde yirmi altı yıldır yayın yönetmenliği görevini sürdüren Turhan Günay için önceki akşam Şiir Kütüphanesi’nde bir etkinlik düzenledi. 'Çeyrek Asırlık Emek: Turhan Günay ve Cumhuriyet Kitap' adlı etkinlikte Turhan Günay’ın yazar, yayıncı ve gazeteci dostlarını bir araya getirdi. Kenan Kocatürk moderatörlüğündeki etkinlikte Fahri Aral, Atilla Birkiye, Metin Celal Zeynioğlu, Deniz Kavukçuoğlu, Arif Keskiner, Emin Nedret İşli ve Ayşe Sarısayın gibi isimlerin yanı sıra Günay’ın kızı Elif Günay da birer konuşma yaptı. Etkinlikte Cumhuriyet Kitap ekibi de hazır bulundu.

Joseph K benzetmesi

Metin Celâl Zeynioğlu, konuşmasında Türkiye’deki basının içinde bulunduğu karanlık tabloyu rakamlarla gözler önüne sererken, Fahri Aral, Turhan Günay’la biriktirdiği gençlik anılarından bahsetti. Şair Behçet Necatigil’in kızı, yazar Ayşe Sarısayın ise konuşmasına Kafka’nın Dava romanının ilk cümlesini seslendirerek başladı:

"Birisi Joseph K. ile ilgili olarak yanlış bir suçlamada bulunmuş olmalıydı, çünkü yanlış bir şey yapmamasına rağmen bir sabah tutuklandı..."

Sarısayın, yaptığı alıntının ardından Turhan Günay’ın durumunun da aynen roman kahramanı Joseph K’nin başına gelenler gibi olduğunu vurguladı. Türk halk müziği sanatçısı Nida Ateş de etkinlikte Turhan Günay’ın çok sevdiği türkülerden "Payton Geldi Meyhaneye Dayandı" ile "Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan"ı seslendirdi.

Kartpostal yazıldı

Buluşmada Günay’ın kızı Elif Günay ise Turhan Günay’ın Silivri Cezaevi’nden etkinliğin katılımcılarına ulaştırılması üzere kaleme aldığı notu aktardı. Turhan Günay mesajında şu ifadelere yer veriyordu:

"Bursa’nın ve Türkiye’nin aydınlık yüzü Nilüfer Belediyesi ve belediyenin çalışanı sevgili dostlarım, aranızda bulunmayı çok isterdim. Bu isteğimi gelecek zamana bırakıyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için kendim ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim."

Etkinliğin sonunda katılımcılar Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan kartpostallara Turhan Günay’a ulaştırılmak üzere mesajlarını da yazdılar. Ancak OHAL dolayısıyla mektuplar tutuklulara ulaştırılamadığı için, kartpostalların Günay özgürlüğüne kavuştuktan sonra kendisine verilmesi planlanıyor.