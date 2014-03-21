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Tutuklu ÇHD avukatları için tahliye kararı

ÇHD operasyonu kapsamında tutuklu bulanan beş avukat serbest bırakıldı

21 Mart 2014 17:12

Silivri’de görüşülen dosya üzerindeki ara kararla Kandıra F Tipi’nde kalan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Av.Selçuk Kozaağaçlı, Av.Taylan Tanay Av.Ebru Timtik, Av. Barkın Timtik ve Av. Günay Dağ’a tahliye kararı geldi. 19 Ocak 2013’ten bu yana tutukluydular bu kararla ÇHD davasında tutuklu avukat kalmadı.

Dava kapsamında yargılanan tutuklu sanıkların avukatları, dosyanın nakledildiği İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesine 19 Mart'ta tahliye talepli dilekçe sundu.

Bu talepleri değerlendiren mahkeme, tensip tutanağı düzenledi. Mahkeme, tutuklu yargılanan avukatlar ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, ÇHD İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, Ebru Timtik, Barkın Timtik ve Günay Dağ'ın, "üzerlerine atılı suçun niteliği, delil durumu, delillerin toplanmış, savunmalarının alınmış ve sabit ikametgah sahibi olması, delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklu kaldıkları süre ve benzer konumdaki sanıkların tutuksuz yargılanması, tutuklanmanın tedbir olması ve tutuklamadan beklenen gayeye bu aşamada ulaşılmış olmasını' dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.

 

Tutuklu kalmadı

 

Mahkeme heyeti, sanıklar Oya Aslan ve Özgür Yılmaz'ın haklarındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti söz konusu 7 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.  Heyet, 11 ve 12 Kasım 2014'te yapılacak duruşmanın adliye binasındaki büyük salonda yapılmasını kararlaştırdı.  Bu tahliyelerle dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

 

Operasyon geçen yıl yapıldı

 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi ve üyelerinden 9 avukat, geçen yıl DHKP-C adı altında yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay'ın da bulunduğu avukatlara yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyurulmuş ve avukatlarla ilgili "ajan ve örgüt üyesi" suçlamaları yapılmıştı. Basında da geniş yer bulan bu iddialar, baroların protestolarına ve siyasilerin tartışmalarına yol açmıştı. Tutuklanan avukatlardan Şükriye Erden, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Naciye Demir ve Avni Güçlü Sevimli davanın üçüncü duruşmasında tahliye edilmişti.

 

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