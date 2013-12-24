ÇHD'li avukatların yargılandığı davanın ilk duruşması görülüyor

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) dokuzu tutuklu 22 avukatın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Yüzlerce avukatın takip ettiği ilk günkü duruşmada sanık avukatlar ortak savunma yaptı.

Ayça Söylemez'in bianet.org sitesinde yer alan haberine göre, ÇHD'li avukatların yasa dışı örgüte üye olmak ve yasa dışı örgütte yönetici olmak suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı. Yargılanan ÇHD'li avukatlar ortak savunma yapacaklarını açıkladı. 160 sayfayı aşan ortak savunmayı ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı özetlemeye başladı. Kozağaçlı, savunmalarının üç gün süreceğini söyledi.

Avukatların Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyeliği ve yöneticiliğiyle suçlandığı, Savcı Adem Özcan tarafından hazırlanan 624 sayfalık iddianame 19 Temmuz’da kabul edilmişti. İddianamede, dokuzu tutuklu 22 avukat sanık olarak yer alıyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay, ÇHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güçlü Sevimli, ÇHD üyesi Naciye Demir, ÇHD üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları Barkın Timtik, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Günay Dağ ile ÇHD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Betül Vangölü Kozağaçlı 21 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Tutuksuz sanıklar ise şöyle: Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Güray Dağ, Gülvin Aydın, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Zeki Rüzgar, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda Yılmaz.

Kozağaçlı ile Tanay, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314/1. maddesi uyarınca “örgüt yöneticisi olmakla” suçlanıyor. Avukat Ebru Timtik ise TCK’nın 309/1. maddesindeki “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsle” suçlandı. Diğer avukatlar ise örgüt üyesi olmakla suçlanıyor.

Kozağaçlı’nın 16 yıldan 27,5 yıla kadar, Tanay’ın 53,5 yıla kadar, Barkın Timtik’in 14,5 yıldan 51 yıla kadar, Aslan’ın 13,5 yıldan 45 yıla kadar, Betül Vangölü Kozağaçlı’nın 9,5 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor. Avukat Ebru Timtik’in ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 13,5 yıldan 76 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar da 7,5 yıl ile 15 yıl arasında hapisle yargılanıyor.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, ortak bir savunma vereceklerini açıklayarak, 160 sayfadan fazla olan savunmalarını özetleyeceğini belirtti. Kozağaçlı “Bizi neden kapattınız? Amacınız ne?” diyerek, üç günlük savunması boyunca bunu açıklamaya çalışacağını söyledi.

Söze “Konuşma sırası bize geldi” diyerek başlayan Kozağaçlı'nın yaptığı savunmanın satırbaşları şöyle:

“Bizi silah zoruyla buraya getirdiler ama yine de bu mikrofonda konuşmak çok kıymetli. Biz yoksulların avukatıyız, burada konuşma şansı bulamayanlar için vekaleten konuşacağız.”

“Kontrgerilla, yasama, yürütme, yargı gibi bir erktir. Çete değildir, devletin ta kendisidir. Ve burjuva devlette hiçbir şeyin garantisi yoktur.”

“Sizin kutsal gördüğünüz hiçbir şeye bizim ihtiyacımız yok. Asla akıllı solcular olmayacağız.”

“Tekrar soruyorum, bizi niye kapattınız? Hakkımızdaki bu defterleri 10 yıl önce açtınız, kapattınız. Bugün de müflis bir edayla, büyük bir hevesle, eski defterleri karıştırıyorsunuz. Neden?”

“Zaten dosyada açıklanıyor: DHKP-C 2012’de tekrar silahlı eylemlere başladı. Polislik yapıp bir tane silahlı kişi yakalayamadığınız için bari onlara avukatlık yapanları yakalayalım, dediniz.”

“Evet onlar bizim arkadaşımız ve müvekkilimizdir, normal bir müvekkili ilişkisinden daha ileri bir ilişkimiz vardır. Ancak bir yeri silahla basmadan önce gelip bizi sormazlar ya da eylem yapınca ‘Güzel oldu mu?’ diye fikrimizi sormazlar.”

“Ancak yönelttiğiniz tüm bu suçlamaların şahsi ceza sorumluluğuyla bir ilgisi yok.”

“Savcının, mahkemenin, polisin uymadığı yasalara ben niye uyayım? Uymam”