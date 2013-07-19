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ÇHD başkanına 'Terör örgütü yöneticiliği' suçlaması

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay 'terör örgütü yöneticisi olmak' ile suçlandı

19 Temmuz 2013 11:24

DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında 9’u tutuklu 22 avukat hakkında düzenlenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay "terör örgütü yöneticisi olmak" ile suçlandı.

Diğer avukatlara ise “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltildi.

Savcı Adem Özcan tarafından hazırlanan iddianamede, Selçuk Kozağaçlı için 16 yıldan 27.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Avukat Taylan Tanay’ın ise “terör örgütü yöneticisi olmak, 5 kez terör örgütünün propagandasını yapmak ve görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek" suçlarından 53.5 yıla kadar hapse çarptırılması talep edildi.

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