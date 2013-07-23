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ÇHD avukatları Silivri'de yargılanacak

Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu 20 avukatın yargılanması Silivri'de yapılacak

23 Temmuz 2013 18:56

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu 20 avukat Silivri'de yargılanacak.

DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9'u tutuklu 22 avukat hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince geçen hafta Perşembe günü kabul edildi. Doğan Haber Ajansı’ndan Selahattin Günday’ın haberine göre, iddianameyi kabul eden mahkeme duruşmanın nerede ve ne zaman yapılacağını da karara bağladı.

 

İlk duruşma Aralık'ta

 

Avukatlar, sanık olarak 24-25-26 Aralık tarihinde ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Ancak duruşma mahkemenin bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmeyecek. Duruşma salonlarının fiziki yetersizliğini gerekçe gösteren mahkeme, davanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içindeki salonda görülmesine karar verdi. Mahkeme duruşma süresince güvenlik önlemlerinin alınması için ilgili birimlerle de yazışmalarını yapmaya başladı.

 

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