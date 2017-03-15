Tutuklu BM Hâkimi Aydın Sefa Akay, neden ByLock kullandığını mahkemede anlattı

15 Temmuz sonrası başlatılan 'FETÖ' operasyonları kapsamında tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemesi Hâkimi, emekli büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuklu sanık Akay ve avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunmasına başlayan Akay, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Akay, ByLock'u neden kullandığı "Zamanın ruhu veya trend diyeyim. Emekli bir insanım. Ülkedeki genel emeklilik profiline uyan biriyim. Çok fazla vaktim oluyor. Bu tip iletişim kanallarını kullanıyorum. Hatta eşim benden daha fazla kullanıyor" sözleriyle anlattı.

BM'deki hâkimlik görevi nedeniyle mutlak dokunulmazlığı bulunduğunu belirten Akay, tutuklanmasıyla Türkiye açısından bağlayıcılığı bulunan uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti. Dokunulmazlığıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan mütalaanın keyfi olduğunu belirten Akay, tüm saygın hukukçuların içtihatına göre mutlak dokunulmazlık sahibi olduğunu, BM'deki görevi geri alınıncaya kadar da bu durumun süreceğini belirtti.

Hiçbir terör örgütü veya dini grupla bağlantısının olmadığını söyleyen Akay, herhangi bir ekonomik çıkar veya makam beklentisi olmadığını, emekli maaşı ile BM'den kazandığı paranın kendisine fazlasıyla yettiğini, meslek yaşamında da gelebileceği en üst makamlardan birine geldiğini belirterek, "FETÖ ile ne makam ne de çıkara dayalı hiçbir şekilde ilişkilendirilmeme imkan yok” dedi.

ByLock programını kullandığını dile getiren Akay, bunu önceki ifadelerinde de açıkça beyan ettiğini, bu programın terör örgütü mensuplarınca kullanıldığına dair bir bilgisinin olmadığını, programı Google Play Store'den indirdiğini ve herhangi bir şifreleme de yapmadığını bildirdi.

"Zamanın ruhu..."

ByLock'un yanı sıra Skype, Viber, Whatsapp gibi diğer uygulamaları da indirip kullandığını söyleyen Akay, mahkeme başkanının "Bu programlar arasında Whatsapp çok bilinen bir uygulama. Bunlar varken ByLock'a neden ihtiyaç duydunuz? Size hangi kolaylığı sağladı da bu programı indirdiniz?" diye sorması üzerine, "Zamanın ruhu veya trend diyeyim. Emekli bir insanım. Ülkedeki genel emeklilik profiline uyan biriyim. Çok fazla vaktim oluyor. Bu tip iletişim kanallarını kullanıyorum. Hatta eşim benden daha fazla kullanıyor” dedi. Başkanın, "Eşin de mi ByLock kullanıyor?" diye sorması üzerine Akay, "Hayır, diğer uygulamaları kullanıyor” karşılığını verdi.

Burkina Faso Dışişleri ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Djibrill Yipene Bassole ile yakın dostluğu bulunduğunu dile getiren Akay, ByLock programını Bassole'nin tavsiyesi üzerine indirdiğini öne sürdü. BM'deki görevinden önce, Türkiye'nin Burkina Faso Büyükelçiliği görevini yürüttüğünü belirten Akay, farklı siyasi görüş veya dini cemaatlere mensup her Türk vatandaşıyla ilgilendiğini, Türkiye'ye döndükten sonra da burada tanıştığı kişilerle iletişimi sürdürdüğünü söyledi.

"Özel konuşmalar yapıyorduk"

Aydın Sefa Akay, Bassole'nin yanı sıra örgütün Burkina Faso'daki okulunun müdürüyle de ByLock programı üzerinden görüştüğünü, ancak bu görüşmelerin dostluk ilişkisinden kaynaklı olduğunu öne sürdü. ByLock yazışmalarının bir kısmını kabul etmeyen ve kayıtların aslını görmek isteyen Akay, "ByLock ile masonik konuşmalar yapıyorduk" ifadesini ise "özel konuşmalar yapıyorduk" şeklinde değiştirdi.

Evinde yapılan aramada Fetullah Gülen ile kapatılan Zaman Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kitabının bulunmasına ilişkin ise Akay, kütüphanesinde 3 bine yakın kitap bulunduğunu, bu kadar kitap arasında bu iki kitabın da yer almasının olağan dışı görülmemesi gerektiğini söyledi. Akay, kitabın kapağındaki rakamların şifre değil, kitaplarını tasnif etmek için kendince geliştirdiği bir numaralandırma olduğunu belirtti.

"Ben onlardan değilim"

ByLock kullanmasının kendisini 'FETÖ' üyesi yapmadığını belirten Akay, "Bu programı kullanan herkes, FETÖ'cü değil. Ben onlardan değilim. Programı indirdim, ancak şifre kullanmadım. Bu programı kullanıp FETÖ'cü olmayanların oranı yüzde bir dahi olsa ben onlardan biriyim” diye konuştu. Beraat talep eden Aydın Sefa Akay'ın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu. Akay'ın dokunulmazlığının bulunduğunu dile getiren avukatları, müvekkil hakkındaki yargılamanın durdurulmasını istedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dokunulmazlığın Adalet ve Dışişleri bakanlıklarına sorulmasına karar verdi.

Akay'ın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, davayı 13 Nisan'a erteledi.