Tutuklu BirGün çalışanı Mahir Kanaat: 103 gündür dört duvar arasındayız, bir an önce iddianame hazırlanmalı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 79 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan BirGün çalışanı Mahir Kanaat'i ziyaret etti.

Redhack’in yayımladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın maillerine ilişkin haberler nedeniyle 25 Aralık 2016 günü evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülen BirGün çalışanı Mahir Kanaat, CHP milletvekili Utku Çakırözer’e keyfinin yerinde olduğunu, bir an evvel iddianamenin hazırlanmasını istediğini söyledi.

Kanaat, Çakırözer'e yaptığı açıklamada, “Tarafsız olduğu söylenen Cumhurbaşkanı, tutuklu gazetecilerin katil, tecavüzcü, terörist olduğunu söyleyerek cezaevinde gazeteci olmadığını iddia ediyor. Gözaltında kaldığımız süreyle birlikte 103 gündür dört duvar arasındayız. Henüz iddianamemiz bile hazır değil. Bir an önce iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz ve bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Muhalif basınla dayanışma çağrısı yapan Kanaat, “Herkesi BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazetesi almaya davet ediyorum. Sesimizin kısılmaması için bu gazeteler yaşamalı. dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dünya beşten büyüktür” açıklamasını hatırlatan Kanaat, “Dünya beşten büyüktür, 80 milyon da tek adamdan da büyüktür. Bütün yurttaşların iradesinin tek adama bırakılmasını doğru bulmuyorum. Bu nedenle de herkesi ‘Hayır’ oyu vermeye çağırıyorum” diye konuştu.