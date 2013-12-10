Tutuklu BDP'li vekiller için savcının görüşü bekleniyor



CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın, tahliye edilmesinin ardından Diyarbakır Barosunca tutuklu 5 BDP milletvekili için yapılan tahliye talebine ilişkin başvuru değerlendirilmeye başlandı. Savcılıkça hazırlanacak mütalaanın mahkemeye sunulmasının ardından mahkeme milletvekillerinin durumunu karara bağlayacak.

CHP 'li Milletvekili Mustafa Balbay'ın Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmesinin ardından Diyarbakır Barosunca tutuklu 5 BDP milletvekilinin tahliyesi için yapılan başvuru değerlendirilmeye başlandı.

Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan başvurunun ardından tutuklu BDP Milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım ve Kemal Aktaş'ın dosyaları savcılıkça incelendi. Savcılıkça hazırlanacak mütalaanın mahkemeye sunulmasının ardından mahkeme avukatların tahliye talebini de değerlendirerek tutuklu milletvekillerinin durumunu karara bağlayacak.

'Tahliye gerektiren karar'

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, AA muhabirine, Anayasa Mahkemesinin Mustafa Balbay'ın bireysel başvurusu üzerine verdiği kararın ardından BDP'li tutuklu milletvekillerinin de tahliyesine ilişkin Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunduklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın son derece önemli olduğunu ifade eden Elçi, şöyle dedi:

"Bu karar sanık haklarını ve özgürlüklerini güçlendirdi. Bu karar Türkiye 'de toplumsal beklentileri de karşılıyor. Kararın icrası bakımından ise kararın iki sonucu bulunuyor. Birincisi kişisel olarak Balbay'ın tahliyesi beklediğimiz, sevindirici bir karardır. İkincisi ise diğer tutuklu milletvekillerinin tahliyesini de gerektiren bir karardır. Yaptığımız başvurunun bu hafta içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Gününde uzun süredir tutuklu bulunan kişilerin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz."

'Karar emsaldir'

Anayasa Mahkemesinin Balbay için verdiği kararın emsal olduğunu kaydeden Elçi, "Karar emsaldir ve yargının buna uyması gerekir" dedi. Elçi, Anayasa Mahkemesi kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına paralellik teşkil ettiğine dikkati çeken Elçi, şöyle konuştu: "Anayasa Mahkemesinin ihlal olarak tespit ettiği uzun tutukluluk uygulamasının düzeltilmesi ve ihlalin giderilmesi gerekiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları adli ve idari mahkemeleri bağlar. Mahkemeler bu kararı uygulayıp sonuçlandırması gerekiyor. Bu nedenle uzun tutukluluk konusunda mağdur olan bireylerin ayrıca Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Anayasa Mahkemesi genel hukuk standartlarını ortaya koymuştur."

Elçi, kararın tutuklu belediye başkanları için de emsal olduğunu vurgulayarak bu nedenle milletvekillerinin tahliyesi için yaptıkları başvuruyu tutuklu belediye başkanları için de yapacaklarını belirtti.