Mustafa Balbay TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 4 yıl 9 aylık tutukluluk süresinin sonunda tahliye edildi ve bugün ilk kez Genel Kurul salonuna gelerek yemin etti.

Ergenekon davasında “hükümeti düşürmeyi teşebbüs” suçlamasıyla 34 yıl 8 ay hapse mahkûm olan, Anayasa Mahkemesi’nin “Yasama faaliyetlerine katılmadıkları gerekçesiyle milletin temsil yetkisi ölçüsüzce ihlal edilmiştir” kararının ardından tahliye edilen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 4 yıl 277 gün sonra özgürlüğüne kavuşarak saat 14.00'de Meclis kürsüsünde yemin etti.

Anayasa Mahkemesi çarşamba günü (4 Aralık 2013), Ergenekon davasında “hükümeti düşürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, Balbay ile ilgili olarak, “Yasama faaliyetlerine katılmadıkları gerekçesiyle milletin temsil yetkisi ölçüsüzce ihlal edilmiştir” kararına vardı ve CHP İzmir Milletvekili’ne 5 bin lira tazminat ödenmesine karar kıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararını bugün (9 Aralık 2013) ele aldı. Savcılığın tahliye mütaalasını mahkemeye sevk etmesini takiben, 13. Ağır Ceza Mahkemesi, akşam saatlerinde verdiği karar metninde "Tutukluluk süresinin makul süreyi aşması, seçilme hakkının ihlal edilmesi nedeni ile ihlal kararı kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanun'un 50/1 ve 2. maddesi gereğince müvekkillerinin bihakkın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Karar metninde ayrıca "Tutuklanmayı haklı gösterecek somut olay, olgu ve bilgi mevcut olmadığı halde tutuklandığı iddiası yönünden "açıkça dayanaktan yoksun olması" ve adil yargılama hakkı ile ifade hürriyetinin ihlal edildiği iddiaları yönünden "başvuru yönünden kabul edilemez olduğu" belirtildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararını Ankara Sincan Savcılığı'na göndermesini takiben tahliye işlemlerine başlanan Mustafa Balbay, akşam saatlerinde cezaevinden ayrıldı.

Sadece Zafer Çağlayan alkışladı

Meclis'e gelir gelmez Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamına çıktı. CHP'liler ayakta karşıladı. Genel Kurul açılır açılmaz Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Balbay'ı yemin etmek üzere kürsüye davet etti. CHP'liler Balbay'ın kürsüye gidişini ayakta alkışladı. Hükümetten ise sadece Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın Balbay’ı alkışladığı görüldü.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Genel Kurulu’nu açtıktan sonra milletvekili yemini için Mustafa Balbay’ı kürsüye davet etti. Balbay’ın yemin törenini eşi Gülşah Balbay ve iki çocuğu da locadan izledi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeminden sonra Balbay’a, “ Geçmiş olsun. Dünya İnsan Hakları Günü’ne yeminin denk gelmesini anlamlı buluyorum. Başarılar diliyorum. Milletvekili ya da sıradan vatandaş olsun; uzun tutukluluktan dolayı hak mağduriyeti yaşayanlara, hak ihlaline uğrayanların özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum” dedi.

Balbay’ın and içme töreninde hükümet sıralarında az sayıda bakan dikkat çekti. Başbakan Tayyip Erdoğan salonda yoktu.

Balbay, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ile kucaklaştı.

Balbay’ın yemin törenini eşi Gülşah Balbay ve iki çocuğu da locada izledi.

‘Milletvekili olarak bu kapıdan giriyorum’

Mustafa Balbay, Meclis’e öğle saatlerinde eşi ve bir çok CHP milletvekili ile geldi. Gazetecilerle tek tek tokalaştı. Gazetecilerin sorusuna, Balbay, "Bu kapıdan gazeteci olarak çok girdim. İlk defa milletvekili olarak giriyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Bu Meclis'i çok önemsiyorum. Ne olursa olsun her şeyin üzerinde. Kendimce 550 kişiyle birlikte yapabileceğimiz çok şey var diye hayal ediyorum. İlk adımı beraber atıyoruz."