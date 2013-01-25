Tutuklu avukatlar için yürüdüler

DİSK, KESK ve TMMOB İzmir'de düzenledikleri yürüyüşle ÇHD'ye yönelik operasyonları ve avukatların tutuklanmasını protesto ettiler.

İzmir’de DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon üyeleri, Çağdaş Hukukçular Derneği’ne üye avukatların gözaltına alınması ve tutuklanmasını düzenledikleri yürüyüş ile protesto etti.

Cihan Durak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, Konak YKM önünde toplanan DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon üyeleri ’Devrimci avukatlar onurumuzdur’, ’Susma sustukça sıra sana gelecek’ ve ’Baskılara boyun eğmeyeceğiz’ sloganları ile yürüşe geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü önüne kadar yürüyen kalabalık adına Genel İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Memiş Sarı basın açıklamasını okudu. Toplumun tüm muhalif kesimlerine yönelik baskı ve sindirme politikasının artığını söyleyen Başkan Sarı, "Düşman bir ülkenin topraklarına saldırırcasına helikopter desteği ile başlatılan operasyonla onlarca adrese baskınlar düzenledi, aralarında DİSK Genel İş Sendikası Avukatı, Karabağlar Belediyesi’nde çalışan Genel İş Sendikası üyesi ve İzmir Eğitim Sen üyesi iki kadın öğretmenin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. ÇHD’li avukatlara yönelik tutuklama kuşkusuz ki iktidarın öne sürdüğü gibi terör operasyonu değil savunma hakkına yönelen bir iktidar terörüdür, faşizmidir" dedi.

İktidarın tüm muhalif seslerden korktuğunu belirten Sarı, " NATO üslerini protesto eden gençler gözaltına alınmaktadır. Protesto haberini yapan gazeteciler gözaltına alınmaktadır. Onları savunacak avukatlar gözaltına alınmaktadır. AKP ’ye karşı en doğal direnme eğilimlerinin dahi emniyet-adliye arasında sindirilmeye çalışılması faşizmin tam kendisidir. Bizler burada muhalif seslerimizi çıkararak AKP’yi korkutmaya devam edeceğiz. AKP’nin yıldırma politikalarına aldırmadan halkımıza doğruları söylemekten ve demokratik bir ülke için mücadele etmekten yılmayacağız" diye konuştu. Eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.