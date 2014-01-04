Tutuklu 3 milletvekiline tahliye



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK davalarında tutuklu yargılanan BDP Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız ile Bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

BDP'li Gülser Yıldırım ile İbrahim Ayhan'ın dün tahliye edilmesinin ardından bugün de, BDP Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız ile bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş'ın tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK'dan tutuklu üç vekilin tahliyesine karar verdi.

Dün de iki vekil tahliye edilmişti

BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar üzerine dün cezaevinden tahliye edilmişlerdi.