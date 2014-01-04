T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tutuklu 3 milletvekiline tahliye

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 3 milletvekili Kemal Aktaş, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız'ın tahliyesine karar verdi

04 Ocak 2014 14:52


Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK davalarında tutuklu yargılanan BDP Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız ile Bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

BDP'li Gülser Yıldırım ile İbrahim Ayhan'ın dün tahliye edilmesinin ardından bugün de, BDP Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız ile bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş'ın tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK'dan tutuklu üç vekilin tahliyesine karar verdi.

 

Dün de iki vekil tahliye edilmişti

 

BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar üzerine dün cezaevinden tahliye edilmişlerdi.

 

ETİKETLER

tutuklumilletvekilitahliye

İlgili Haberler

BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan tahliye edildi

BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin haklarında verdiği kararın ardından tahliye edildi

Tutuklu üç vekil için tahliye başvurusu

Tutuklu 3 milletvekili Kemal Aktaş, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız'ın avukatları tahliye taleplerini mahkemeye sundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24