Tutuklanan Sedef Kabaş: Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir

TELE 1 yayınında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Öğrendim ki, yalnız değilim... Biliyorum ki, örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir" mesajı paylaşıldı.

Kabaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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