Fazıl Say: Sedef Kabaş’ın gözaltına alınması, Sezen Aksu’nun “dilinin kopartılmasıyla” uyandığım bir Türkiye sabahı, kapkaranlık bir sabahtır benim için

Fazıl Say, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alınmasıyla, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik, “O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadesine “Kapkaranlık bir sabah” diyerek tepki gösterdi. Say, “Evet yoksuluz! Bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz!” ifadesini kullandı.

Fazıl Say sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“Yoksulluk. Sedef Kabaş gözaltına alınmış, koca Genco Erkal aynı 'suç'dan mahkemelerdeydi, ha, yetmemiş, Sezen Aksu’nun cezası 'dilinin koparılması' olacakmış! Genç bir insan tüm bunlara ne düşünüyordur? dostlar? Yoksulluk 100 çarpı “yoksulluk” olmuş. Düşüncelere daldım. Siz?

Kim ne düşünür, ne hisseder, neyin hesabını yapar, bilemedim.

Dostlar; Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığıyla, Sezen Aksu’nun 'dilinin kopartılmasıyla' uyandığım bir Türkiye sabahı, KAPKARANLIK bir sabahtır benim için. Evet yoksuluz! bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz!”