Fazıl Say: Sedef Kabaş’ın gözaltına alınması, Sezen Aksu’nun “dilinin kopartılmasıyla” uyandığım bir Türkiye sabahı, kapkaranlık bir sabahtır benim için

Fazıl Say, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alınmasıyla, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik, “O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadesine “Kapkaranlık bir sabah” diyerek tepki gösterdi. Say, “Evet yoksuluz! Bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz!” ifadesini kullandı.
Fazıl Say sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
“Yoksulluk. Sedef Kabaş gözaltına alınmış, koca Genco Erkal aynı 'suç'dan mahkemelerdeydi, ha, yetmemiş, Sezen Aksu’nun cezası 'dilinin koparılması' olacakmış! Genç bir insan tüm bunlara ne düşünüyordur? dostlar? Yoksulluk 100 çarpı “yoksulluk” olmuş. Düşüncelere daldım. Siz?
Kim ne düşünür, ne hisseder, neyin hesabını yapar, bilemedim.
Dostlar; Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığıyla, Sezen Aksu’nun 'dilinin kopartılmasıyla' uyandığım bir Türkiye sabahı, KAPKARANLIK bir sabahtır benim için. Evet yoksuluz! bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz!”
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Ne olmuştu?
Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN - Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir
Bugün sabah da gazeteci Sedef Kabaş, Tele 1 ekranında Uğur Dündar’ın sunduğu programda kullandığı “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” ifadesinden dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alındı.
TIKLAYIN - "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi