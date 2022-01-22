AKP teşkilatlarından Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele 1’de gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programda dile getirdiği “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” ifadeleri sebebiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” gözaltına alınmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, söz konusu programa katılan diğer konuklar Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere 3 isim hakkın AKP teşkilatları olarak suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Kandemir Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”