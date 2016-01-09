Tutuklanan JINHA muhabiri Rojda Oğuz'a "Facebook'ta neden Hasan Cemal'den alıntı yaptın" sorgusu!

Van’da yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan JINHA muhabiri Rojda Oğuz'un emniyet sorgusunda, T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği Başkanı Hasan Cemal’in yazısından yaptığı alıntıyı neden Facebook'tan paylaştığının da sorulduğu öğrenildi.

Haberdar'dan Arzu Yıldız'ın haberine göre Rojda Oğuz, Van TEM Büroda sorgulandı. Sorguda Oğuz’a sosyal medya özellikle Facebook paylaşımları soruldu. Oğuz’a sorulan sorular ve yöneltilen suçlamalar arasında çeşitli haber sitelerinde yer alan haberleri paylaşması, Roboski Katliamının yıldönümünde yapılan yürüyüşe katılıp katılmadığı, başörtü takıp takmadığı, Hasan Cemal’den neden Facebook’ta alıntı yapıp paylaştığı gibi suçlama ile alakası olmayan konular yer aldı. Oğuz geçmiş tarihli paylaşımların çoğunu hatırlamadığını söylerken, 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiası ile tutuklandı. Dosyada gizli tanık beyanları ve gizli tanık tarafından teşhis edilen fotoğraflar da gösterilerek, gizli tanığın iddialarını cevaplaması istendi.

Oğuz’a yöneltilen sorulardan bazıları şöyle:

-25.12.2014 tarihli Yöder Uludere olayını anma ve protesto yürüyüşü ile ilgili tutanak okundu ve soruldu…

“ Tutanak içeriği tarafıma okundu bilgi edindim bu tutanak içeriğinde belirtilen resimler bana ait değildir. Resimlerdeki şahsın kim olduğunu bilmiyorum bu resimdeki ben değilim. Ben bu yürüyüşe katılıp katılmadığımı hatırlamıyorum. Yürüyüşü kim düzenledi bilmiyorum.”

“Başörtüsü takıyor musunuz?”

-Fotoğraf teşhis tutanağındaki belirtilen fotoğraftaki başı örtülü görünen şahısın sizin olduğunuz iddia edilmektedir. Siz başörtü takıyor musunuz?

“2014 yılı ÖSYM bavuruları esnasında çektirdiğim fotoğraftır. 2014 yılı bahar ayları öncesinde başörtülüydüm. Daha sonra başımı açmaya karar verdim. Fotoğraf teşhisinde beni başörtülü halimle Van’da hiç kimse görmedi. Bu teşhisi yapan şahsın beni nasıl tanıdığıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur.”

"Neden Hasan Cemal'den

alıntı yaptın" sorgusu!

Gazeteci Oğuz’a emniyette sorulan sorular arasında Facebook sayfasında T24 yazarı Hasan Cemal’in yazısı da soruldu. Oğuz, “Hasan Cemal’in T24’deki paylaşımını beğendim ve haber amacıyla bir kısmını haber yapıp paylaşmıştım” sözleri ile yanıt verdi.

Rojda Oğuz, savcılık sorgusunda ise kendisinin YDGH ile alakasının olmadığını, katıldığı protesto ve eylem yürüyüşlerini öncelikle gazeteci olarak izlediğini, diğer yandan da bu etkinliklere katılmanın demokratik bir hak olduğunu söyledi.

“Basın kartı sahibidir, gazetecilik faaliyeti

dışında bir faaliyeti yoktur”

Oğuz’un emniyet ve savcılık sorgusunda geçtiğimiz günlerde yine Facebook paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve sonra serbest bırakılan JİNHA Muhabiri Vildan Atmaca, halen tutuklu olan gazeteci İdris Yılmaz’ın avukatı Sabattin Kaya yaptı. Kaya, savunmasında Oğuz’un basın kartı sahibi bir gazeteci olduğunun altını çizerken, gazetecilik dışında herhangi bir örgüt ile irtibatının bulunmadığını olayları da haberleştirmek adına takip ettiğini anlattı. Kaya, şunları söyledi: “Müvekkilim basın mensubudur.

Üniversitede gerçekleşen olaylarda gazeteci olarak olayları haberleştirmek adına yer almıştır. Onun dışında gazetecilik dışında katıldığı bir tane eylem vardır. Gizli tanık beyanları gerçeğe aykırıdır. Teşhis ettiği fotoğraf başörtülüdür. Kendisi başörtülü değildir. Gizli tanık beyanları soruşturma aşamasında değil de kovuşturma aşamasında alınması gerekmektedir. Gizli tanık beyanına itibar edilemez. Bu aşamada serbest bırakılsın.

Oğuz, Facebook paylaşımları, gizli tanık beyanları dikkate alınarak “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesi ile tutuklandı.