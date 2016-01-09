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Gözaltına alınan JINHA muhabiri Rojda Oğuz tutuklandı!

Oğuz, KYK yurdunda yapılan baskında gözaltına alınmıştı

09 Ocak 2016 13:35

Van'da gözaltına alınan 17 kişiden, JINHA Muhabiri Rojda Oğuz'un da aralarında bulunduğu 5 öğrenci tutuklandı.

Radikal’in haberine göre Van'da 5 Ocak sabahı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtları ve çok sayıda öğrenci evine yapılan baskında gözaltına alınan 17 öğrenciden 12'si dün akşam saatlerinde savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

JINHA Muhabiri Rojda Oğuz ile Selman Beder, Ferhat Ürgen, Servet Soyürün ve Mehmet Çelenk adlı öğrenciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DİHA'nın haberine göre mahkeme, 5 kişi hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Geç saatlerde çıkan kararın ardından 5 kişi Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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