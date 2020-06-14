Tutuklanan gazeteci Müyesser Yıldız: Erkekler için yapılmış bir cezaevindeyim; kadın tarağı temin edemiyorum

“Askeri Casusluk” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 12 Haziran’da, “devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri açıklama” suçlamasıyla tutuklanan OdaTV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız, cezaevinden avukatı aracılığı ile gönderdiği mesajda cezaevi koşullarını anlattı.

Sincan Cezaevi'nde kalan gazeteci Yıldız'ın mesajında "Kadın tarağı temin edemediğini" belirtti.

OdaTV'deki haberde Müyesser Yıldız'ın gönderdiği mesaj şöyle:

"Hep dostlara sevindirici haberler verdim, biraz da hasımlarımı sevindireyim. Erkekler için yapılmış bir cezaevindeyim. Bu yüzden kadın tarağı temin edemiyorum. Saçlarımı bir görseniz, 'İşte bu!' diye çok mutlu ve tatmin olur, kuş tüyü sandığınız ama gerçekte dikene dönmüş yastıklarınızda gönül huzuruyla yatarsınız. Cımbız ve ayna olmadığından her halde bir haftaya bıyıklarım da burulacak hale gelir. İşte o zaman 'erkek erkeğe' mücadele ederiz!

TIKLAYINIZ: Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın telefon dinlemesi mart ayında bitti, gözaltı haziran ayında yapıldı