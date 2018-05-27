Tutuklanan Ezhel'den mesaj: Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen

Hakkında açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan, götürüldüğü savcılıkta “uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak” iddiasıyla tutuklanan Sercan İpekoğlu’nun ( Ezhel) sosyal medya hesabından “Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” mesajı paylaşıldı.

İfadesinde “Pişmanım” dediği iddiasını avukatları aracılığıyla yalanlayan Ezhel , sosyal medya hesaplarından bir şarkısının “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözlerinin geçtiği bölümü “#zihnimizozgur etiketiyle paylaştı.