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Yaşam

Tutuklanan Ezhel'den mesaj: Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği, kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve 'Ezhel'in sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıldı

27 Mayıs 2018 21:38

Hakkında açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan, götürüldüğü savcılıkta “uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak” iddiasıyla tutuklanan  Sercan İpekoğlu’nun ( Ezhel) sosyal medya hesabından “Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” mesajı paylaşıldı.

İfadesinde “Pişmanım” dediği iddiasını avukatları aracılığıyla yalanlayan Ezhel , sosyal medya hesaplarından bir şarkısının “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözlerinin geçtiği bölümü “#zihnimizozgur etiketiyle paylaştı.

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ezhelmüzikraptutuklamauyuşturucu
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