Yaşam
Tutuklanan Ezhel'den mesaj: Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen
Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği, kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve 'Ezhel'in sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıldı
Hakkında açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan, götürüldüğü savcılıkta “uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak” iddiasıyla tutuklanan Sercan İpekoğlu’nun ( Ezhel) sosyal medya hesabından “Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” mesajı paylaşıldı.
İfadesinde “Pişmanım” dediği iddiasını avukatları aracılığıyla yalanlayan Ezhel , sosyal medya hesaplarından bir şarkısının “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözlerinin geçtiği bölümü “#zihnimizozgur etiketiyle paylaştı.
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