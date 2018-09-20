Tutuklanan 3. havalimanı işçisinin savunmasından: Havale geçirdim ambulans gelmedi, tedavi sürecim ücretimden kesildi

Kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları için cuma (14 Eylül 2018) günü eylem başlatan ve ardından yüzlercesi gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinden 24'ü tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre tutuklanan işçilerden Ramazan Gözel, mahkemede yaptığı savunmasında, kuzeni Cihan Sarıbulak'ın iskele olmadığı için yüksekten düştüğünü, kendisinin de havale geçirdiğini ancak buna rağmen ambulansın gelmediğini söyledi. Öte yandan Güzel, tedavi süresinin de ücretinden kesildiğini belirtti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter adresinde dün sabaha karşı haklarında tutuklama kararı çıkarılan 24 işçiden Ramazan Güzel ile Hasan Çetin'in savunmasından notlar paylaştı. Saymaz'ın paylaşımları şöyle:

"Üçüncü havalimanında tutuklanan 24 işçiden biri de 21 yaşındaki Ramazan Gözel. Gözel, ifadesinde, kuzeninin iskele olmadığı için yüksekten düştüğünü, kendisinin havale geçirdiğini, buna rağmen ambulans gelmediğini, tedavi süresinin ücretten kesildiğini anlattı. Sonuç? Tutuklandı."

"Hasan Çetin, 22 yaşında. Adıyamanlı, bekar ve çocuksuz. İfadesinde, şunları söyledi: “Tahtakurusu ısırığından ötürü rahatsızlığım var, sürekli öksürüyorum. Tedavi için başvurdum, sonuç alamadım. Günde iki öğün yemek yiyorduk. Suyu bile az veriyorlardı.” Hasan şu an cezaevinde..."