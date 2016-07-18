Tutuklama talep edilen 13 general belli oldu

Darbe girişiminin ardından İstanbul'da gözaltına alınan askerlerden 13'ü, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcılığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklama talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemeye gönderilen subayların 1'i Korgeneral , 5 Tümgeneral ve 6 Tuğgeneral, 1 Tuğamiral.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen tutuklamaya sevk belgesinde 13 general hakkında, 'Silahlı Terör Örgütü kurmak ve yönetmek (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Faaliyetleri Kapsamında Cebir-Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek (Darbeye Teşebbüs) Anayasayı ihlal, Cebir ve Şiddet Kullanarak TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya veya TBMM'nin Görev Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıya Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Kapsamında Kasten Adam Öldürme ve Kasten Yaralama suçlamaları yöneltildi.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen askerler ve rütbeleri ise şöyle:

Korgeneral Erdal Öztürk,

Tümgeneral Fethi Alpay

Tümgeneral Mehmet Özlü

Tümgeneral Haluk Şahar

Tümgeneral Serdar Gülbaş

Tümgeneral Şaban Umut

Tüğgeneral İrfan Can

Tuğgeneral Erdal Akyıldız

Tuğgeneral İmdat Bahri Biber

Tuğgeneral Ahmet Biçer

Tuğgeneral Özkan Aydoğdu

Tuğgeneral Eyyüp Gürler

Tuğamiral Ömer Mesut Ak

Savcılık dosyasında müşteki mağdur olarak ise şehit olan polisler, Şevket Uzun, Kemal Tosun, Kadir Serdar Gökbayrak, Münür Alkan, Ozan Özen, Fatih Dalgıç ve Mehmet Şevket Uzun'a yer verildi.