'Tüten dağ' Meksika'yı korkutuyor

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin 70 km güneydoğusunda kalan Popocatepetl yanardağı, yaklaşık bir haftadır lav ve volkanik taşlar püskürtüyor. Meksikalı yetkililer ise olası bir patlama riski bulunmasına rağmen acil durum önlemleri alınmasına gerek olmadığı görüşünde.

“Popo” veya “Don Goyo” adlarıyla da bilinen Popocatepetl, yaklaşık bir haftadır kül, gaz ve kaya püskürterek Mexico City ve çevresine korku salıyor. Yerel halk, 5 bin 450 metre yüksekliğindeki dağda ‘güçlü gürlemelerin’ yaşandığını belirtti.

Devlet Başkanı Felipe Calderon, yanardağın komşusu olan eyaletlerin valileriyle görüştüğünü ve gerekli olduğu halde tahliyelerin yapılacağını ifade etti. Yetkililer ise volkanik faaliyetlerin tehdit edici bir boyuta gelmesi halinde, Mexico, Puebla ve Morelos eyaletleri için hazırlanan güvenlik önlemlerini uygulayacaklarını belirtti.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi Roberto Quaas, “Yanardağ şu an için tehdit oluşturmuyor” dedi. Hükümet ise Pazartesi gününden acil durum ilan edilmesi konusunda bir karar almış değil. Uzmanlar, Popocatepetl’de yaşanacak güçlü bir patlamanın beş milyon kişiyi doğrudan etkileyeceğini, yanardağın çevresinde ise toplamda 19 milyon insanın yaşadığına dikkat çekti.

Antik Aztek uygarlığının Nahuatl dilinde “Tüten Dağ” anlamına gelen Popocatepetl, ikizi kabul edilen ancak faal olmayan Iztaccihuatl dağı ile Mexico City’nin manzarasını süsleyen doğal unsurlardan da biri olma özelliğinde.