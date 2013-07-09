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Sağlık

TUTDER: Sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterin

TUTDER Başkanı'na gröe, iftardan sonra uyarıcı özeliği olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmamalı

09 Temmuz 2013 15:32

Hülya Karabağlı / Ankara

Tüm Uyku Teknologları Derneği (TUTDER) Başkanı Okay Erözgün, Ramazan ayında oruç tutanların uyku düzenlerinde bazı değişiklikler yaşandığını söyledi. “Sahurdan sonra uyumamaya gayret edin” diyen Erözgün’e göre, Sahura kalkan kişilerin uykuya dalma süreleri uzuyor. Toplam uyku süreleri azalıyor.  Bu nedenle insanlar sabaha yorgun uyanıyor. TUTDER Başkanı'na gröe, iftardan sonra uyarıcı özeliği olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. Bitki çayı tüketilmeli.

 

Ramazana göre uyku düzeni

 

Ramazanda uyku düzeninde bazı değişikliklere dikkat çeken Erözgün’ün değerlendirmeleri şöyle:

“Sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterin. Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritm bozulmuş oluyor. Bu da 10. gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor. İnsanların Ramazanda daha dikkatli olmaları gerekiyor, daha hafif yemek yenilmeli, iftardan sonra ve uyumadan önce en az 1 saat dinlenilmesi gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutan kişilerin uyku düzenlerinde bir takım değişiklikler ortaya çıkıyor. İftar saatinden sonra uyarıcı özelliği olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmaması, bitki çaylarının tüketilmesi gerekiyor. Ramazanda normal uyku saatinden 1 ya da 1,5 saat önce yatılması gerekiyor.''

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