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Sağlık

Tutarsız davranışlar hastalık belirtisi!

Prof.Dr. Savaş, agresif davranışlar sergileyen insanların, 'kişilik bozukluğu, tembel, beceriksiz' gibi kelimelerle suçlanıp, etiketlenebildiğine dikkat çekti

25 Aralık 2012 22:38

 

Uzmanlar, uyumsuz, huysuz, agresif, anlaşılmaz gibi davranan kişilerin hasta olabileceğine dikkat çekti. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Haluk Savaş, “Bu duruma psikiyatri penceresinden bakmakta çok büyük fayda var'' dedi.
 
Prof. Dr. Savaş, depresyon kapsamında tek uçlu mizaç bozukluğu ve iki uçlu mizaç bozukluğu gibi hastalıkların mevcut olduğunu, ikinci gruptaki insanların bazen coşkulu, bazen ise içe kapalı dönemler geçirdiğini belirtti.
 
Savaş, bu insanların toplum tarafından ''kişilik bozukluğu, tembel, beceriksiz'' gibi kelimelerle suçlanıp, etiketlenebildiğine dikkat çekti.  Savaş, böyle durumda hastaların daha da kötü yönde etkilenip daha fazla uyumsuz, huysuz, duygu durumu sık değişen tarzda davranışlar ortaya çıkabildiğini kaydetti.
 
Bu insanların toplum tarafından ''kişilik bozukluğu, tembel, beceriksiz'' gibi kelimelerle suçlanıp, etiketlenebildiğine  Savaş, böyle durumda hastaların daha da kötü yönde etkilenip daha fazla uyumsuz, huysuz, duygu durumu sık değişen tarzda davranışlar ortaya çıkabildiğini kaydetti.
 

'Ciddi sorunlara neden olabilir'

 
Bu kişilere, hastalıkları tedavi edilecek boyuttayken müdahale edilmediği için toplumda aksayan kişiler olarak bırakıldığını, bunun da ciddi sorunlara neden olabildiğini belirten Savaş, davranış bozuklukları üzerinde yeterince odaklanılır, bozukluğun bir hastalık nedeniyle olduğu tespit edilirse kişinin tedavi edilebileceğini ve hayatını düzenli bir şekilde sürdürmesinin sağlanabileceğini söyledi.

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