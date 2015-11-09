T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUSKON: Üst düzey kamu görevlileri üyelerimizi istifaya zorluyor

"Haksız ithamların ve mesnetsiz suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz"

09 Kasım 2015 17:56

Geçen hafta Ankara’daki federasyon binaları da dahil olmak üzere polis tarafından arama yapılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), üye işadamlarının üst düzey kamu görevlilerince ve parti temsilcilerince dernekten istifa etmeye ve karalayıcı açıklama yapmaya zorlandığını iddia etti. Konfederasyon, “Kamuoyuna yansıyan haksız ithamların ve mesnetsiz suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz” dedi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre; TUSKON tarafından yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde geçen cuma günü Ankara'da derneğe bağlı Anadolu İşadamları Federasyonu (ANFED) ve federasyon üyesi derneklerde polis eşliğinde arama yapıldığına işaret edildi. Açıklamada, “Son günlerde TUSKON yönetim kurulu üyelerimiz bizatihi bulundukları illerdeki üst düzey kamu görevlilerince ve muhtelif parti temsilcilerince TUSKON Yönetim Kurulu üyeliğinden ve dernek üyeliklerinden istifa etmeye ve TUSKON faaliyetlerimizi karalayıcı ifadeler içeren açıklama yapmaya zorlanmaktadır” dendi.

Açıklamada, TUSKON kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kendi tüzüğündeki amaçlara uygun olarak ülkenin dış ticaretinin yeni pazarlar odaklı genişlemesini desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Bu faaliyetlerin ciddi bir kısmının da iki yıl öncesine kadar Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ortaklığında organize edildiğinin ifade edildiği açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın bazı yurtdışı gezilerinin iş heyetlerinin organizasyonları da kurum tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Türkiye'nin en prestijli, ciddi ve sorumluluk sahibi sivil toplum kuruluşlarından biri olmamıza rağmen, bahsi geçen soruşturma öncesinde de, son iki yıldır son derece haksız ithamlara ve baskılara maruz kalmaktayız” dendi.

 

“Mesnetsiz ithamları kabul etmiyoruz”

 

TUSKON'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu baskılar 1 Kasım seçimleri sonrasında daha da pervasız bir hal almış ve Koza İpek Holding'e kayyum atanması örnek verilerek işadamlarının TUSKON'dan ayrılmaları ve başka sivil toplum kuruluşlarına üye olmalarına yönelik baskılar daha da artırılmıştır. Biz inandığımız ahlak, vicdan, demokrasi, basın özgürlüğü, teşebbüs hürriyeti, kanun önünde eşitlik, hukukun üstünlüğü ve diğer evrensel değerlerin gelişmesinin önemine inandık. Bu değerlerin güçlenmesinin ekonominin, dış ticaretin, milletimizin refahının artışına sebep olacağına inandık. Bugün gelinen noktada bu değerlere bağlılığımız ve Türkiye'nin geleceğinin bu değerlere bağlı olduğuna dair inancımız değişmemiştir. Kamuoyuna yansıyan haksız ithamların ve mesnetsiz suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu hususlara dair mücadelemizi hukukî çerçevede sonuna kadar devam ettireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.

 

 

ETİKETLER

tuskonaçıklamaankarabaskınpolisistifaüyeişadamı

İlgili Haberler

TUSKON'un Ankara'daki binalarına baskın!

Gülen cemaatine yakın olarak bilinen TUSKON'a bağlı bazı derneklerde terörle mücadele ekipleri arama gerçekleştirdi

Boydak Holding, TUSKON'dan ayrıldı

Boydak Holding Başkan Vekilli Mustafa Boydak, "Devlet mekanizması dışında herhangi bir farklı yapılanma içinde görünmeyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24