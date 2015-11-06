TUSKON'un Ankara'daki binalarına baskın!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve bağlı federasyonlarının Ankara'daki binalarında arama yapıldı.

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" soruşturması kapsamında gerçekleşen aramada TUSKON ve bağlı federasyonlar 'teröre finansman sağlamak'la suçlanıyor. Şüpheliler hakkında bir gözaltı kararı bulunmazken, aramalarda elde edilecek veriler doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

Zaman'da yer alan habere göre; aramanın, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun talimatı ile yapıldığı öğrenildi. Ayrıca dosyada kısıtlılık kararı olduğu kaydedildi.

Arama TUSKON'a bağlı federasyonlardan ANKSİAD, ANFED ve HÜRSİAD binalarında yapıldı.

Tuskon'dan açıklama

TUSKON ise üyeleri olan Ankara merkezli Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu ve bu federasyona üye bazı derneklerde mahkeme kararı gereği kolluk kuvvetlerinin arama yaptığını, ancak bu durumun merkez binasında polis araması yapılmış gibi algılandığını, oysa böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Mahkeme kararı yok

TUSKON'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muhtelif internet sitelerinde konfederasyonumuza polis baskını olduğuna yönelik çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konfederasyonumuz binasında her hangi bir polis araması yapılmamakta ve buna yönelik tarafımıza ulaşmış herhangi bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır.

Bugün içerisinde konfederasyonumuzun üyesi Ankara merkezli Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu ve bu federasyona üye bazı derneklerde mahkeme kararı gereği kolluk kuvvetlerinin arama yaptığı öğrenilmiştir. Konfederasyonumuzun Ankara’da herhangi bir merkez ya da binası bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen söz konusu polis baskınlarının konfederasyonumuz merkezinde yapıldığı şeklinde servis edilen haberler doğru değildir."

2005 yılında İstanbul'da kurulan TUSKON, Fettullah Gülen cemaatine yakın olarak bilinen ve ağırlı olarak dış ticarete odaklanan girişimcilerin örgütü olarak biliniyor.TUSKON, 150 işadamı derneği bünyesinde faaliyet gösteren 12000 işadamını temsil ediyor.