TUSKON Başkanı'nı ayakta alkışlayan iş adamları hakkında gözaltı kararı!

TUSKON’un 1 Mart 2014’teki genel kurul toplantısında başkan Rızanur Meral’in konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği “Yakın gelecekte, kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" sözlerini ayakta alkışlayan iş adamları hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Habertürk’ün haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TUSKON'un 1 Mart 2014 tarihinde düzenlediği Genel Kurul toplantısını incelemeye aldı. Mali Şube Müdürü Ömer Kumlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edildiği konuşmayı ayakta alkışlayarak destek veren işadamlarının tek tek tespit edilmesi için özel bir ekip oluşturdu.

“Kimlerin saklanacak in arayacağını…”

TUSKON Başkanı Rızanur Meral toplantı sırasında yaptığı konuşmada, "Ama sokakta, otobüste kahvede, medyada, duyup gördüklerimize ve işittiklerimize göre, şuna da inanıyorum ki, yakın gelecekte, kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" dedi.

Tek tek tespit edildi

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, STV televizyonunda yayınlanan görüntüleri incelemeye aldı. Rızanur Meral'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen yaptığı konuşmadan sonra ayağa kalkarak, coşkulu bir şekilde dakikalarca alkışlayan, ıslıklayan TUSKON üyesi işadamları tek tek tespit edildi.

187 iş adamı hakkında gözaltı kararı

Genel kurul toplansına katılan işadamlarının büyük bir bölümü ve TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 187 işadamına gözaltı kararı çıkarıldı. 15 ilde 1000 polisle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda işadamı hakkında gözaltı kararı verilmişti.