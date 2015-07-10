TÜSİAD'dan olası yeni hükümete 'olmazsa olmaz' çağrısı

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, "yer yer karamsarlığa düşseler de bir koalisyon hükümeti kurulacağına dair ümitlerini halen koruduklarını" belirtti. Symes, yeni hükümetten beklentilerini ise “Hukuk sistemi ve yargıya güvenin yeniden tesis edilmesini ana başlık olarak ortaya koyuyoruz” sözleriyle özetledi.

Symes, “Yeni kurulan hükümetin halkın refahı için çalışmasını istiyorum.” dedi. Symes, 4 parti lideriyle yaptığı görüşmeye ilişkin “Kırmızı çizgileri bize de ifade ettiler.” dedi. Kurulacak hükümetten beklentilerinin olduğunu anlatan TÜSİAD Başkanı, “Yeni hükümetin eğitim strateji belgesinin hazırlanmasını çok önemsiyoruz. Çözüm sürecinin ilerlemesini de son derece önemsiyoruz. Olmazsa olmaz hukuk sistemi ve yargıya güvenin yeniden tesis edilmesini ana başlık olarak ortaya koyuyoruz.” dedi.

TÜSİAD başkanı NTV'nin sorularını cevapladı. “İş dünyası ve TÜSİAD hükümet kurulma sürecinde nasıl bir sonuç bekliyor? Temenniniz nedir?” sorusuna cevap veren Cansen Başaran Symes, şunları kaydetti:

“Seçimlerin hemen ardından TÜSİAD olarak 4 parti liderinden randevu istedik. Seçmenin iradesinin yüzde 95'inin yansıttığı yeni parlamento var. Burada iş dünyasının önceliklerini paylaşmak için gittik. Seçimlerle beraber reformlarda da bir yavaşlama oldu. Reformlara kilitlenmesi gereken bir siyasi irade olmasını temenni ettik. 4 liderimizle de son derece açık olarak iş dünyasının önceliklerini paylaştık. Şunu gördük bu öncelikler konusunda hiçbir sıkıntı yok. Kırmızı çizgilerini bize de ifade ettiler. Tabii ki kırmızı çizgiler var, bir Türkiye var, rekabet gücü var. Ankara'dan son derece ümitli döndük. Ümidimizi koruyoruz. Türkiye öncelikli program üzerinden bir koalisyon çıkmasını beklemekten daha doğal bir şey olamaz. Kamuoyundan zaman zaman ümitsizliği bizler de duyuyoruz ama Türkiye'deki büyüme sancılı, yatırımın neredeyse son 3 yıldır büyümediği bir Türkiye'de yeni kurulan hükümetin halkın refahı için çalışmasını istiyorum."

'Ana başlık hukuk sistemi'

TÜSİAD Başkanı Symes, “TÜSİAD olarak çağrınız ne?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Olmazsa olmaz hukuk sistemi ve yargıya güvenin yeniden tesis edilmesini ana başlık olarak ortaya koyuyoruz. Demokratik özgürlüklerdeki kat edeceğimiz yollar var; ifade özgürlüğü… Verilere göre sanayimiz küçülmeye başladı. Tasarruf açığı önemli. Nedenlerine odaklanmak lazım. Olmazsa olmaz eğitim. Nitelik nicelik ve içerik açısından yeni hükümetin çok hızlı bir yol haritasına ihtiyaç var. Yeni hükümetin programını piyasalar zorluyor. Gelin ortak paydalarda hızla Türkiye'nin önünü açalım.”

Eğitimde nitelik ve içerik açısından çok ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunu aktaran TÜSİAD Başkanı, “Yeni hükümetin eğitim strateji belgesinin hazırlanmasını çok önemsiyoruz. Çözüm sürecinin ilerlemesini de son derece önemsiyoruz. Çözüm sürecinin ilerlemesi büyümeye 1 puan katkı sağlar.” diye konuştu. Symes, bölgedeki yatırım şartlarının normalleşmesi ve güven ortamının gelişmesiyle Türkiye'nin büyümesine 1 puanlık ekstra katkı sağlanacağını vurguladı.

'Yatırımlar büyümeyi desteklemiyor'

Küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cansen Başaran Symes, şunları kaydetti:

“Bölgedeki hem siyasi hem ekonomik dengeler son derece değişti. Rusya'nın 2015'te yüzde 3 küçüleceği bekleniyor. Bu dengeler iş dünyasını ciddi şekilde etkiliyor. Dışarıdan büyümeyi destekleyecek yapılar da eskisi kadar güçlü değil. İçeride çok sağlam reformlarla güçlü bir ekonomi, sanayi olmak zorunda. Küresel büyüme hâlâ kriz öncesi 4,5'lara gelemiyoruz. Bu sene beklenen yüzde 3. En büyük sıkıntı son 3 yıldır yatırımlar büyümeyi desteklemiyor. Yatırım ortamına tekrar dönmeliyiz.”

Koalisyon hükümetinin kurulamaması durumunda nelerin olabileceği sorusunun yöneltilmesi üzerine, “Seçim, parlamenter sistemin bir parçası” mesajını veren TÜSİAD Başkanı, “Biz iş dünyası olarak Türkiye'nin önceliklerini her platformda söylemekten çekinmeyiz. Var olanı kullanalım istiyoruz, bir zaman kaybı olmasın istiyoruz. Ama parlamenter rejim açık, sistem işleyecektir.” dedi.

TÜSİAD Başkanı Symes, Yunanistan'daki gelişmeler hakkında ise “Yunanistan reformları çok uzun süre erteledi. Aslında dünya için iyi bir örnek. Borçlanmayla devam eden bir refah sürdürülebilir bir refah değil.” diye konuştu. Symes, sonbahardaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Van'da yapılacağını sözlerine ekledi.