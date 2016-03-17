TÜSİAD'dan parlamentoya diyalog çağrısı

TÜSİAD, son günlerde artan şiddet eylemleri ve güvenlik endişeleri ile ilgili iş dünyasının kaygılarını iletmek için siyasi parti temsilcileri ile biraraya gelirken; parlamento çatısı altında diyalog ve işbirliği ortamının geliştirilmesine vurgu yaptı.

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes başkanlığındaki TÜSİAD heyeti dün sırasıyla HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Görüşmelerin ardından akşam saatlerinde bir açıklama yayınlayan TÜSİAD, topluma sirayet eden güvenlik kaygıları ile toplumsal huzur ve barışın tesisi ihtiyacı hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve iş dünyasının bu konulardaki kaygılarını paylaşmak üzere görüşmelerin gerçekleştirildiğini duyurdu.

"Parlamento çatısı altında başlayacak diyalog ve işbirliği ortamına duyulan ihtiyaç tüm görüşmelerde dile getirilmiş ve bu alanlarda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmelerde, içinde bulunduğumuz güvenlik sorunuyla mücadele ederken, demokratik standartlar ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, AB uyumu ve hükümetin reform programının özenle ilerletilmesi gereği vurgulanmıştır. Diğer yandan gerçekleştirilen istişarelerde gerek partiler arası, gerekse partiler ile sivil toplum kuruluşları arasında diyalog ortamının geliştirilmesinin olağanüstü önemine dikkat çekilmiştir."