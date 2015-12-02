Başbakan'dan TÜSİAD'a: Gerektiğinde bizi eleştireceksiniz, bundan doğal bir şey yok

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık eleştirdiği TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi kokteylinde, "Gerektiğinde bizleri eleştireceksiniz, sorular soracaksınız. Bundan doğal bir şey yok" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Sheraton Hotel'de düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteylinde konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"Ekonomik kalkınmak için

siyasi istikrara ihtiyaç var"

"Demokrasinin yaşayabilir olması için ekonomik istikrara ihtiyaç var, ekonominin kalkınması için siyasi istikrara ihtiyaç var. 1 Kasım seçimlerinde, böyle bir kritik süreçte halk, yüzde 85 oranında sandığa gitmişse, yüzde 95 temsil olmuşsa, yüzde 49,5'la bir siyasi parti iktidar olmuşsa, bundan daha büyük güç kaynağı yoktur.

"Gerektiğinde eleştireceksiniz,

soru soracaksınız"

Hep beraber demokrasiye, ve demokrasinin dayandığı hak ve özgürlüklere sahip çıkma sorumluluğumuz var. Hesap vermeden, halkın önüne çıkmadan elde edilecek gücün hiçbir meşruiyeti olamaz. Gerektiğinde bizleri eleştireceksiniz, sorular soracaksınız. Bundan doğal bir şey yok."

Asgari ücret tartışmaları

Başbakan Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin 1300 TL olacağını vurgulayarak, "3 ay içinde verdiğimiz bütün sözlerin gereğini yapacağız. Vaadimiz gerçekleşecek asgari ücret 1300 TL olacak. Kobilerimize ve iş dünyamıza rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir etki olmaması için bazı tedbirler planladık bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yük, sadece iş verenlerimizin ya da Kobilerimizin üzerinde olamayacak. Birlikte çalışarak bu yükün azaltılması için gerekeni yapacağız" dedi.

Rusya krizi

Davutoğlu, "Türkiye yatırım yapan kim olursa olsun, yatırım yaptıktan sonra Türk yatırımcı muamelesi görecektir. Haksız muamele yapmayız. Başkalarının da onlara dönük ekonomik yaptırımlarını meşru görüyor anlamına gelir. Biz sabırla, soğukkanlılıkla bu krizi yönetemeye devam edeceğiz. Ümit ederiz ki Rus yetkililer, muhataplarımız, Türkiye'nin Rusya, Rusya'nın Türkiye için taşıdığı önemi en kısa sürede fark ederler" dedi.

Masaya davet

Davutoğlu, "Sorunlarımızı yüz yüze, göz göze bir masa etrafında tartışacak bir tavra gelirler. Bunun yerine şantaj, tehdit, yaptırım dili kullanmak isteyenler de bilsinler ki bir Türkiye'ye her şey yapılır da şantaj yapılamaz. Her şey söylenir de bizi şu veya bu tehdit ile ulusal güvenliğimiz ve sınır güvenliğimizi koruma konusunda adım atmaktan kimse alıkoyamaz. O ülkede kapılar kapanırsa başka ülkelerde açılır" dedi. Davutoğlu, Avrupa'ya vize muafiyetinin en geç Ekim ayında devreye gireceğini de sözlerine ekledi.