TÜSİAD Yönetim Kurulu ABD'yi ziyaret edecek

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes başkanlığındaki TÜSİAD heyeti 12-14 Nisan tarihlerinde Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği'nde üst düzey yetkililer ile görüşecek. Ali Koç'un aralarında bulunduğu heyet üyeleri ayrıca Kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Ziyaret çerçevesinde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alınmasının planlandığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenecek olan “Türkiye, Bölgesi ve Uluslararası Düzen” başlıklı konferansın açılış konuşmasını yapacak. TÜSİAD Heyeti ayrıca Dış İlişkiler Konseyi üyeleriyle yuvarlak masa toplantısına katılacak ve bazı düşünce kuruluşu temsilcileri ile de bir araya gelecek.

Amerikan iş dünyasıyla temaslarda bulunacak olan TÜSİAD üyeleri, ABD'nin önde gelen özel sektör kuruluşlarından National Associations of Manufacturers Başkanı Jay Timmons ile görüşecek. Heyet ayrıca Türk Amerikan Konseyi (ATC) Yürütme Kurulu üyeleri ve Türkiye ile ABD arasında oluşturulan Ekonomik Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ETSİÇ) bünyesindeki Türkiye - ABD İş Konseyi Amerikan kanadı üyeleriyle bir araya gelecek.

Washington Büyükelçisi ile görüşülecek

İş dünyası ile temaslarda Türk Amerikan ekonomik ilişkileri, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) anlaşması ve yatırım ortamı değerlendirilecek. TÜSİAD heyeti temaslarına Salı günü Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile görüşerek başlayacak.

TÜSİAD'ın Washington ziyaretine Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simone Kaslowski, Genel Sekreter Zafer A. Yavan, ABD Network Başkanı Ata Köseoğlu ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı katılıyor.