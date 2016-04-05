Memduh Boydak TÜSİAD üyeliğinden istifa etti

TÜSİAD, yönetim kurulu toplantılarına ve faaliyetlerine katılamadığı için Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın TÜSİAD üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sayın Memduh Boydak, Yönetim Kurulu'nun toplantı ve faaliyetlerine hali hazırda iştirak edemiyor olması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir.

"2013-2014 Dönemi Yönetim Kurulu'nda görev alan ve 2015-2016 Dönemi Yönetim Kurulu çalışmalarını Mart ayına kadar sürdüren Sayın Memduh Boydak'a özverili çalışmaları ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Memduh Boydak'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevini Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Erol Bilecik üstlenmiştir.”

‘Paralel yapı’ iddiaları

Kayseri'de paralel yapı iddiasıyla başlatılan operasyonda mali finans sağladıkları gerekçesiyle Boydak grubunun 4 üst düzey yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Polis ekipleri Boydak Holding merkezinde arama yapmıştı. Boydak Holding Ceosu Memduh Boydak, holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Erol Boydak ve Muraz Bozdağ evlerinden gözaltına alınmıştı. Holdingin Organize Sanayi’deki binasında araştırma yapan polisler, bilgisayar kayıtlarının imajlarını alınmıştı.