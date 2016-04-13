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Ekonomi

TÜSİAD, Washington temaslarına Büyükelçi Serdar Kılıç ziyaretiyle başladı

Brookings Enstitüsü’nde "Türkiye, Bölgesi ve Uluslararası Düzen" başlıklı konferansın düzenlenecek

13 Nisan 2016 02:17

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Symes, 14 Nisan Perşembe günü düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde düzenlenecek “Türkiye, Bölgesi ve Uluslararası Düzen” başlıklı konferansın açılış konuşmasını yapacak.

CNN Türk’ün haberine göre, TÜSİAD heyeti, ABD'nin başkenti Washington’da 12-14 Nisan'da gerçekleştireceği temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı ziyaret ederek başladı.

Heyetin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarından üst düzey yetkililer, ABD Kongre ve ABD Dış İlişkiler Konseyi üyeleri ile temaslarda bulunması bekleniyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, perşembe günü düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde düzenlenecek “Türkiye, Bölgesi ve Uluslararası Düzen” başlıklı konferansın açılış konuşmasını yapacak. Amerikan iş dünyasıyla da temaslarda bulunacak TÜSİAD üyeleri, ABD’nin önde gelen özel sektör kuruluşlarından Ulusal İmalatçılar Derneği Başkanı Jay Timmons ile görüşecek. Türk Amerikan Konseyi (ATC) Yürütme Kurulu üyeleri ve Türkiye ile ABD arasında oluşturulan Ekonomik Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ETSİÇ) bünyesindeki Türkiye – ABD İş Konseyi Amerikan kanadı üyeleriyle bir araya gelecek olan heyetin temasları çerçevesinde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ele alacak.

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