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TÜSİAD: Uzlaşma arayışı ısrarla sürdürülmeli, koalisyon çalışmaları en kısa zamanda sonuçlanmalı

'Kimsenin saldırı haberlerine, şehit cenazelerine tahammülü kalmadı'

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes

11 Ağustos 2015 17:44

Son günlerde güvenlik güçlerine yönelik artan saldırılar ve koalisyon arayışları üzerine açıklama yapan TÜSİAD, “hiç kimsenin geçmiş dönemlerin terör ve şiddet ortamına dönmeye, saldırı haberlerine, şehit cenazelerine tahammülü olmadığını, toplumsal barış ve huzurun süratle tesis edilmesi gerektiğini” kaydetti.

Açıklamada, “Ülkemiz için son derece zor koşulların olduğu bu dönemde, tüm farklılıklara rağmen, hükümet kurma amacıyla görüşmelere devam eden siyasi parti liderlerinin ve partilerin uzlaşma çabalarını takdirle karşılıyoruz” denildi.

TÜSİAD açıklamasında “Uzlaşma arayışlarının ısrarla sürdürülmesini ve bir hükümet kurma yönündeki çalışmaların mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını, kurulacak hükümetin demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyimizi ilerletecek adımları atmasını bekliyoruz” ifadeleri yinelendi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son haftalarda tüm vatandaşlarımızı derinden sarsan terör olaylarını büyük bir üzüntü ve endişe ile izliyoruz. Artık hiçbirimizin geçmiş dönemlerin terör ve şiddet ortamına dönmeye, saldırı haberlerine, şehit cenazelerine tahammülü yok. Terör örgütlerinin saldırılarına bir an önce son vermesi için yapılan tüm çağrılara katılıyor, şiddet ve terörü bir kez daha kınıyoruz.

Şiddete ve teröre karşı toplumun tüm kesimlerinin gösterdiği duyarlılık ve ortak irade ülkemizin en büyük gücüdür. Bir yandan teröre karşı mücadele edilirken, diğer yandan demokratik kazanımların korunmasına ve geliştirilmesine devam edilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ve kurulacak yeni hükümetten beklentimiz, son dönemde şahit olduğumuz bu vahim tabloyu hızla ele alarak, toplumsal barış ve huzuru süratle tesis etmesidir.

Ülkemiz için son derece zor koşulların olduğu bu dönemde, tüm farklılıklara rağmen, hükümet kurma amacıyla görüşmelere devam eden siyasi parti liderlerinin ve partilerin uzlaşma çabalarını takdirle karşılıyoruz.

Mevcut şartlar altında, 7 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleştirdiğimiz Ankara temaslarında ilettiğimiz çağrımızı yinelemek istiyoruz: 

Uzlaşma arayışlarının ısrarla sürdürülmesini ve bir hükümet kurma yönündeki çalışmaların mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını, kurulacak hükümetin demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyimizi ilerletecek adımları atmasını bekliyoruz.”

 

 

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