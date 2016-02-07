TÜSİAD: Suriye'de evini terk edenlere üzülürken ülkemizde de bunu görmek acı verici

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran-Symes, “Evlerini terk etmek zorunda kalan komşularımıza üzülürken ülkemizin bir bölümünde benzer sahneleri görmekten de çok derin bir üzüntü içinde olduğumuzu, bir kez daha belirtmek isterim” dedi. Başkanı Cansen Başaran-Symes, Kürt sorununun sadece Güneydoğu’nun değil 78 milyonun ortak sorunu olduğunu söyledi.

TÜSİAD ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğinde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Büyüyen KOBİ’ler” adlı etkinlikte konuşan Başaran-Symes, Güneydoğu’da yaşanan çatışmalar ve sokağa çıkma yasaklarının ortak akılla çözülmesi gerektiğini söyleyerek, “Evlerini terk etmek zorunda kalan komşularımıza üzülürken aslında son dönemlerde ülkemizin bir bölümünde benzer sahneleri görmekten de çok derin bir üzüntü içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Aslında ülkemizde yaşanan bu trajedi, bana göre tarifsiz acı tüm ülkenin sorunudur. Ülkemizin bir bölümünde insanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyorlarsa, bizlerin kendi evlerinde huzur içinde olmamız mümkün değil” dedi.

İçimiz acıyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başaran-Symes şöyle devam etti:

“Güneydoğu’da devam eden terör hepimizin içini acıtıyor. Gece saat 03.00’e kadar uyuyamadım, kanallarda dolaştım çünkü dün kaldırılan cenazeler, bugün kaldırılması planlanan cenazeler gerçekten çok tarif edilecek acılar değil. Her gün bu haberler geliyor ve haftalara yayılan sokağa çıkma yasakları hakikaten hayatı ciddi derecede sekteye uğratıyor.”

Eylem planına gönderme

TÜSİAD Başkanı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önceki gün Mardin’de açıkladığı Terörle Mücadele Eylem Planı’na şu sözlerle gönderme yaptı:

“Tabii ki terörün önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması olmazsa olmaz. Fakat asayiş ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlayacak önlemlerin de süratle hayata geçmesini arzu ediyoruz.”

Barış ve kardeşlik vurgusu

Hatay’ın farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı, “barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti” olduğunu vurgulayan Başaran-Symes, “Cami, kilise ve havranın aynı mahallede ve hatta sırt sırta yüzyıllardır sorunsuz bir şekilde varlıklarını sürdürdükleri bu kentimizin kültürüne ve değerlerine ülke olarak çok daha fazla sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Kürt sorununa demokratik çözüm

Vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan sorun çözme yeteneklerimizi mutlaka geliştirmeliyiz” diyen Başaran-Symes sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürt sorununda, terörizme karşı çıkarak sivil ve demokratik bir yeni çerçeve içinde yol almayı başarmak durumundayız. Bu kaos ortamının üstesinden ancak böyle bir yaklaşımla gelebileceğimize inanıyorum.

Kutuplaşmaya ret

Kutuplaşmayı reddedip birbirimizi önyargısız dinleyelim. Bu topraklarda adaleti, refahı ve huzuru baki kılmak için asgari müştereklerimizin ne olduğunu ifade edip, ifade özgürlüğüne saygı çerçevesinde etraflıca konuşup, tartışalım. Bu problemlerimizi diyalogla halledelim.”

Suriye’de yaşanan savaştan en çok etkilenen illerin başında Hatay’ın geldiğine değinen Cansen Başaran Symes, Suriyeli misafirlerin şehrin ekonomik iklimine, sağlık eğitim ve işsizlik konularında ciddi etkisinin olduğunu belirtti.