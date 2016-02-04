Çatışmalar Diyarbakır'ı 'göç şampiyonu' yaptı

Güneydoğu’da son aylarda artan çatışmalar, şehirlerin göç etmesine neden oldu. Türkiye’de 50 il göç verirken, 31 il ise göç aldı. Türkiye’de en fazla göç veren il Diyarbakır oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, 31 Aralık 2015 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre göçle ilgili istatistikleri açıkladı. Verilere göre, Türkiye’de göç veren 50 ilin başını Diyarbakır çekti. Diyarbakır’a 36 bin 124 kişi göç ederken, 56 bin 25 kişi ise başka illere göç etti. Diyarbakır, 19 bin 901 kişi net göç ile en fazla göç veren kent oldu. Diyarbakır’ı 17 bin 569 ile Van, 15 bin 577 ile Erzurum izledi.

En fazla göç alan il: Ankara

Türkiye’de göç alan 31 ilin başında ise Ankara geliyor. Ankara 153 bin 1 kişi göç verirken, 204 bin 48 kişi ile göç aldı. Ankara 51 bin 47 net göç ile göç alan iller arasında ilk sırada yer alırken, Ankara’yı 50 bin 543 ile İstanbul, 30 bin 231 ile Kocaeli izledi.

Diğer illerde durum

Şırnak 12 bin 61, Yozgat 11 bin 871, Adana 11 bin 545, Muş 11 bin 103, Şanlıurfa 10 bin 445, Mardin 10 bin 337, Hatay 8 bin 651, Kars 8 bin 481, Sivas 8 bin 182, Zonguldak 7 bin 96, Bitlis 6 bin 865, Çorum 6 bin 350, Tokat 6 bin 219, Siirt 5 bin 661, Balıkesir 5 bin 596, Adıyaman 5 bin 541, Kahramanmaraş 5 bin 416, Trabzon 5 bin 140, Hakkari 4 bin 767, Giresun 4 bin 634, Malatya 4 bin 443, Batman 4 bin 344.